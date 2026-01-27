Vingegaard sufre caída sin consecuencias, supuestamente obstaculizado por un aficionado

Según el comunicado de la formación, Vingegaard se vio obstaculizado por algún ciclista aficionado que se encontraba en la misma carretera, por lo que el Visma reclama a todos los usuarios "priorizar siempre la seguridad".

"Como equipo instamos a los aficionados ciclistas a priorizar siempre la seguridad. Por su propio bienestar y el de los demás, les pedimos que permitan a los ciclistas entrenar y les den el mayor espacio y tranquilidad posible", expresa la nota.

La noticia del accidente de Vingegaard circuló ampliamente en Strava con la publicación de un ciclista aficionado que comentó la caída, según añade Sporza. "Jonas Vingeggard se cayó al intentar quitarse de encima en un descenso. Me detuve a preguntarle cómo estaba, pero se enfadó porque lo perseguí", escribió el aficionado.