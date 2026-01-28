Cúpula del fútbol de Malasia dimite por escándalo con nacionalizados que implicó a Garcés

"El Comité Ejecutivo asume la responsabilidad colectiva y la necesidad de actuar de manera que se proteja la integridad de la FAM", señaló la asociación en un comunicado.

Según el texto, la decisión tiene efecto inmediato y, entre otros objetivos, persigue salvaguardar la reputación y los intereses de la FAM, mitigar un mayor deterioro del fútbol malasio, restablecer la confianza entre la afición, y defender el principio de rendición de cuentas.

La FIFA suspendió a siete jugadores malasios nacionalizados, entre ellos el jugador de origen argentino Facundo Garcés, defensa del Alavés, por supuesta falsedad documental al alegar vínculos familiares con Malasia, una decisión que la FAM anunció en octubre que apelaría.

Las pesquisas de la federación internacional indican que los certificados presentados por la federación malasia para justificar la elegibilidad de estos jugadores -que aseguraban que alguno de sus abuelos había nacido en Malasia- podrían contener información falsa.

El caso conlleva además una multa de 350.000 francos suizos (unos 375.000 euros) para la FAM, que, según la FIFA, presentó consultas de elegibilidad utilizando documentación falsificada con el objetivo de alinear a Garcés y a los jugadores Gabriel Palmero, cedido por el Tenerife al Unionistas de Salamanca de la Primera RFEF; Rodrigo Holgado; Imanol Machuca; João Figueiredo; Jon Irazábal y Héctor Hevel.

Cada futbolista fue sancionado además con 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros).

La dimisión masiva busca asimismo "dejar espacio" a las investigaciones emprendidas después de que Malasia se impusiera el 10 de junio por 4-0 a Vietnam en un partido eliminatorio para la Copa Asiática, entre ellas una de la FIFA, apunta el comunicado.