Dinamarca-Islandia y Alemania-Croacia, semifinales del Europeo

El conjunto danés, no entró en ningún tipo de especulaciones, y goleó por un contundente 38-24 a Noruega, para arrebatar la primera plaza del grupo a Alemania, que esta tarde se aseguró su presencia en la lucha por las medallas tras vencer por 38-34 a Francia.

La selección germana, vigente subcampeona olímpica, buscará el viernes un puesto en la final ante Croacia, primera del grupo II, que certificó el billete para las semifinales al doblegar este miércoles por 27-25 a Hungría.

Por su parte, Islandia, rival de la todopoderosa Dinamarca en las semifinales, volverá a pelear, dieciséis años después de colgarse el bronce en el Europeo e Austria 2010, por el podio tras vencer este miércoles por 31-39 a Eslovenia.

Calendario de semifinales (viernes 30 de enero en Herning):

