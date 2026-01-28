Donald Trump critica que Bill Belichick no ingrese a Salón de la Fama en su primer año

"Es la misma mentalidad que impuso al fútbol americano profesional la nueva e inverosímil regla de la patada inicial, es la misma que permitió que Bill Belichick no fuera elegido para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. ¡Ambas son ridículas y deberían ser revocadas!", escribió Trump a través de su cuenta de Truth Social.

El miércoles pasado se dio a conocer de manera sorpresiva que Belichick, quien triunfó en ocho Super Bowls, dos como coordinador defensivo de los New York Giants y seis como entrenador en jefe de los New England Patriots, no alcanzó los 40 de los 50 votos necesarios para ingresar al Salón de la Fama en su clase 2026.

Trump, quien hace un par de días dijo que no asistirá al Super Bowl LX del próximo 8 de febrero, también se refirió a sus críticas sobre el nuevo kick off (patada inicial) de la NFL en esta campaña.

Una jugada que coloca a los defensivos (en la yarda 40) y ofensivos (en la 35) en el lado del campo donde se recibe, ninguno se puede mover hasta que el regresador recibe el balón, esto con el objetivo de reducir colisiones entre jugadores a alta velocidad.

"La NFL tiene que deshacerse de esa ridícula nueva regla de 'kickoff'. ¿Cómo pueden implementar un cambio tan grande y radical con tanta facilidad y rapidez?, se ve fatal", señaló el presidente en septiembre pasado.

El presidente, quien es amigo de Bill Belichick, se unió a varias leyendas de la NFL que igual se mostraron desconcertados por la decisión del comité de votación del Salón de la Fama de no incluir al mítico entrenador en el recinto en este año.

"Me gustaría saber los nombres de los imbéciles que no votaron por él; son demasiado cobardes para identificarse", aseveró Jimmy Johnson, ex entrenador que llevó a ganar dos Super Bowls a los Dallas Cowboys y es miembro del Salón de la Fama.

"Es una locura; ni siquiera entiendo cómo esto puede ser posible", escribió Patrick Mahomes, tres veces triunfador del Super Bowl con Kansas City Chiefs, en sus redes sociales.

"No puedo estar leyendo bien. Tiene que ser una imitación del Salón de la Fama, no puede ser el verdad. No existe un mundo en el que Bill Belichick no deba ser incluido en el Salón de la Fama de la NFL en su primera elección", señaló JJ Watt, histórico ala defensiva de Texans y Cardinals.

"La falta de respeto al entrenador Belichick es completamente indignante", subrayó Deion Sanders, otro miembro del Salón de la Fama.