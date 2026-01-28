El Granada del uruguayo Petit incorpora hasta final de temporada a Izan González

Izan, de 21 años, pertenecía hasta hoy al Cornellà, que lo tenía cedido en el Europa y ha roto ese préstamo para cederlo ahora hasta final de temporada al Granada, anunciaron desde el club que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

Es un centrocampista de buen manejo de balón y mucha proyección que ha sido titular este curso en 21 partidos con el Europa entre Primera Federación y Copa del Rey, aunque no tiene experiencia en Segunda.

Izan se unirá este jueves a los entrenamientos que dirige el técnico José Rojo ‘Pacheta’ y podrá debutar con el Granada en el partido que los rojiblancos jugarán el domingo en el Nuevo Los Cármenes ante el Racing de Santander, en partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de LaLiga Hypermotion.

Este es el cuarto refuerzo invernal del Granada tras las llegadas anteriores del lateral Álvaro Lemos, del delantero uruguayo Gonzalo Petit y del extremo senegalés Baba Diocou.

