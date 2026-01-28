Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se harán sin construir nuevos recintos deportivos

Así lo anunciaron este miércoles el presidente de la organización deportiva panamericana Panam Sports, el chileno Neven Ilic, y el presidente del comité organizador de Lima 2017 y del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña, durante una inspección a las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna).

"Nos vamos felices de ver que esto está en buen camino y en buenas manos. Seguramente vamos a hacer unos grandes Juegos Panamericanos en este lindo país y ciudad que ya acogió antes unos Juegos Panamericanos", señaló Ilic en una rueda de prensa.

Ilic destacó el buen estado en el que se mantiene la infraestructura deportiva construida hace ocho años para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. "Nunca me esperé que las hayan mantenido de la forma que las hayan mantenido. Está impecable, está perfecto para celebrar competencias", apuntó.

En ese sentido, el chileno explicó que, a falta de poco más de un año para el inicio de la mayor cita deportiva de América, no hay necesidad de construir nuevas instalaciones. "Lo que hay ahora es más que suficiente para poder hacer unos grandes Juegos Panamericanos", indicó.

El presidente de Panam Sports anunció así que han logrado rebajar en más de 200 millones de dólares el gasto previsto por las autoridades peruanas para celebrar estos Juegos.

"Buscamos la forma de optimizar el presupuesto, porque creemos que los países deben ser capaces de hacer estos eventos con el mínimo presupuesto. (...) Creemos que es significativo. Queremos un evento a un coste razonable para los países y que genere un impacto de devolución de esa inversión tremendamente grande", señaló Ilic.

Asimismo, manifestó la confianza de la organización deportiva panamericana en que el nuevo Gobierno que tenga Perú a partir de las elecciones generales previstas para la primera mitad de este año mantendrá su compromiso con la organización de estos Juegos.

El dirigente chileno aseguró que ha visto "el trabajo que ha hecho el presidente del IPD con todo su equipo y el tremendo apoyo del presidente de la República".

Por su parte, Ludeña comentó que "ha habido muchas horas de trabajo y un gran equipo" para lograr acortar el presupuesto en más de 200 millones de dólares, conforme a la disposición del presidente interino, José Jerí, de optimizar recursos públicos.

"Esperamos que se respeten los contratos firmados desde hace un año con Panam Sports, de cara a que la imagen del país se refleje de la mejor manera en Latinoamérica. Estamos preparados, y estoy seguro de que el Gobierno entrante va a seguir con el apoyo con el fin de sacar estos Juegos y que sean muchos mejores incluso que los de 2019", concluyó.