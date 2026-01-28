Maguilaura Frías, capitana del Esquimo: "Un título histórico para el club"

"Han pasado ya unos días desde la final y todavía no me lo puedo creer. Estoy supercontenta", ha señalado en declaraciones a EFE Maguilaura Frías, quien lleva cinco años en el club sevillano y que este martes encabezó la delegación de su equipo en el homenaje que recibió en la Fundación Cajasol Andalucía, en la céntrica Plaza de San Francisco de Sevilla, en el que las jugadoras posaron, orgullosas y exultantes, con el trofeo ganado en tierras canarias.

La jugadora limeña comentó que "ganar ha sido duro, sabía que no sería fácil proclamarse campeonas" debido a que "los equipos a los que" se ha "enfrentado" en la competición copera les "complicaron las cosas en la Liga, pero la Copa es una competición diferente".

Para Maguilaura Frías, la "clave" para el que Esquimo Fundación Andalucía levantase el trofeo ha sido "estar tranquilas, unidas y disfrutando de la Copa, aprendiendo del camino" emprendido hace "cinco temporadas", cuando llegó al conjunto nazareno, que hasta ahora había perdido todas sus semifinales de torneos nacionales.

La internacional peruana se ha felicitado por ofrecer "la mejor versión durante toda la semana" de la Copa, en la que "el equipo ha estado más compacto, se ha sentido superior sin dar ningún balón por perdido", lo que le ha deparado "una alegría difícilmente explicable".

"Siempre hemos estado ahí estos años y en esta ocasión, por fin se ha dado. Estamos muy contentas de lo que estamos consiguiendo, haciendo historia en el voleibol sevillano y andaluz", ha concluido Maguilaura Frías.

El Esquimo Fundación Cajasol logró alzarse con el primer título de su historia tras superar al OCISA Haro Rioja en los cuartos de final, al Avarca de Menorca en semifinales y al Heidelberg Volkswagen grancanario en la gran final.

Este éxito, según dijo el entrenador del CAV Dos Hermanas, el cordobés Ricardo Torrrenteras, en el homenaje a sus jugadoras, responde a una filosofía de trabajo y a un sistema de valores que va más allá de los resultados.

"Independientemente de que a veces ganamos y a veces perdemos, intentamos siempre seguir una línea, una filosofía de club, y entrenadores de otros equipos que han competido en la Copa nos han dado no sólo la enhorabuena por ganar, sino por la forma en la que se han comportado estas jugadoras y este club en la victoria", aseveró.