Presidente de Panam Sports dice que Lima 2027 no vivirá "mala experiencia" de Bolivarianos

Los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025, a cargo de la Organización Deportiva Bolivariano (Odebo), se caracterizaron por las múltiples quejas de las delegaciones participantes, que vieron como en algunos casos no tenía reservas de hotel al llegar a Perú, se reprogramaban competiciones sin previo aviso y en algunas disciplinas había solo tres participantes.

"Como gerente no es mi condición seguir juzgando lo que pasó con los Juegos Bolivarianos. Fueron una muy mala experiencia que, para nosotros, no es parte de la evaluación y conocimientos que tenemos de las capacidades de Perú", dijo en declaraciones a EFE Ilic, al recordar que Perú ya organizó de manera exitosa los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

"(Los Bolivarianos fueron) un problema para todos los países, un problema de organización tremendo, pero fue responsabilidad de quienes estuvieron a cargo de eso, que no es parte del equipo de trabajo que nosotros tenemos", agregó.

Ilic enfatizó su confianza en que los Juegos Panamericanos de Lima 2027 serán incluso mejores que los de 2019.

"Estamos trabajando con otros equipos (que los Bolivarianos), con otras responsabilidades y otro nivel de organización, que sin lugar a dudas no tiene ninguna relación con lo que pasó en los Juegos Bolivarianos", comentó.

El máximo dirigente de Panam Sports sostuvo que la organización de unos Juegos Panamericanos no puede partir nunca desde cero, porque "eso abre la posibilidad de errores en un evento tan grande que requiere tiempo e inversión", por lo que abogó por alistar en la organización de estos Juegos a quienes hicieron bien las cosas en Lima 2019 y Santiago 2023.

"Es la gente que estamos buscando. Nos aseguramos que los procesos serán más cortos y más eficientes, porque es gente que ya hizo esos trabajos. Es buscar los grandes talentos e invitarlos a venir. Es tan rico lo que genera la experiencia de ser parte de un evento como este que a la primera quieren volver y ser parte", aseveró Ilic.