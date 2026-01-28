Sangalli: "Si solo pensamos en el ascenso nos equivocamos"

Sangalli ha reconocido, en rueda de prensa, que al vestuario le han caído muy bien las victorias ante Deportivo (0-1) y Las Palmas (4-1), porque se ha visto "un equipo muy capaz y mejorado".

Y cree que tiene que ser importante de aquí a final de temporada mostrar este tipo de versiones, porque, a su juicio, han sido de las más maduras que se han visto del Racing.

Sangalli ha reconocido que la clave de que el Racing esté tan solvente es que el vestuario se está centrando más en el proceso que en el propio objetivo de ascender a Primera División.

"El equipo está mejorando a todos los niveles, porque domina mejor diferentes fases del juego y a nivel defensivo ha tenido una mejora notable", ha sentenciado.

En este sentido, ha matizado que si todo el racinguismo, incluido plantilla y club, solo piensa en el ascenso se estaría equivocando, porque hay que hacer "muchas cosas" para llegar a conseguirlo.

Sangalli tiene claro que llegar a 400 partidos en Segunda División es "muy complicado", y afirma que, como no le gusta vivir del pasado, espera que las cosas más bonitas le vengan en el futuro.

Ha asegurado que ha habido muchos compañeros que le han preguntado cómo lleva tanto tiempo compitiendo en "esta locura de competición", pero piensa que en LaLiga Hypermotion también hay momentos "para mantener la calma".

Respecto al partido en Riazor, donde el Racing consiguió vencer por la mínima al Deportivo de La Coruña (0-1), ha recordado que fue "un partido intenso", donde el conjunto de Antonio Hidalgo trató de llevarlo a su terreno, pero no le terminó de salir bien.

"Estamos contentos por los tres puntos pero creo que ya ha pasado y tenemos que mirar al futuro", ha señalado Sangalli.

El extremo o lateral donostiarra ha asegurado que, tras estos tres puntos, el vestuario está "muy bien como todo el entorno del equipo", porque cuando se consiguen dos victorias de este calibre "todo es más fácil".

Finalmente, ha subrayado que ante el Granada se espera un partido "complicado" ya que tiene "una buena plantilla, un gran entrenador y un estadio que aprieta", por lo que cree que el Racing debe de ir con la misma mentalidad que en los últimos encuentros.

"El Granada tiene una plantilla que seguramente no refleja la posición en la que están en la clasificación, pero va a ser un partido muy competido", ha concluido.