Sanseviero quiere aprovechar el "salto" en su carrera que supone jugar en Europa

"Siempre quise jugar en Europa y ahora me ha llegado una oportunidad increíble, en un club grande, y la voy a aprovechar y disfrutar. Sé que tengo una responsabilidad al estar en el Real Valladolid, que voy a afrontar como corresponde", ha añadido el extremo charúa.

En este sentido, ha explicado que tenía referencias del club, porque es un "histórico" del fútbol español y, cuando su representante le confirmó que la operación estaba hecha, sintió "mucha felicidad, que incluso derivó en lágrimas", ya que considera que es "un paso increíble" en su carrera.

En su opinión, en el equipo vallisoletano "hay grandes jugadores, buenos, con mucha calidad" y, "aunque el plantel es joven, tiene experiencia", por lo que confía en que, en los próximos partidos, "se va a poder hacer lo que se hizo en Ceuta" (0-3), para mirar más hacia arriba.

Ha asegurado que ha llegado muy bien, físicamente y, aunque "los campos son distintos", se ha "adaptado muy bien", porque la gente del club le ha ayudado mucho para que todo fuera rápido y poder estar a disposición del entrenador cuanto antes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estoy preparado y esperando mi oportunidad para entrar en una convocatoria", ha advertido Sanseviero, quien ha comentado que, aunque centra mejor con su pierna hábil -derecha- puede jugar en ambas bandas, como ya ha demostrado en sus anteriores equipos, con "la misma capacidad de desborde y velocidad" en una u otra.

Según ha confirmado el director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, tanto Sanseviero como Noah Ohio estarán inscritos ya mañana en LaLiga, por lo que ambos podrán entrar en la lista de convocados de Luis García Tevenet para el próximo choque ante el Córdoba.