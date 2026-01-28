Fiesta patronal de Capiatá con torneo de truco deportivo

Será un encuentro de amigos truqueros de todo el país, considerando que ya están inscritos más de 50 equipos provenientes de la Capital y del interior del país, como también equipos de Formosa, República Argentina.

Los equipos confirmados están integrados por tres componentes, y buscarán mantener su ranking, algunos, mientras que otros tratarán de conseguir sus respectivos rankeos en vistas a los torneos que reúnen a los clasificados a fin de año.

Las inscripciones, que incluyen almuerzo y varios sorteos más, se reciben aún a los teléfonos 0982 535-775, Amado Amarilla, o al 0962 106-936, Chocho Vera.

Pinozá celebró su aniversario

Pinozá Truco Club llevó a cabo un torneo de truco deportivo días pasados para celebrar un aniversario más de la mencionada entidad.

En una jornada que se inició pasado el mediodía en un salón climatizado de la ciudad de Lambaré, los 50 equipos participantes del evento lidiaron para conquistar el torneo pasadas las 19 horas.

Subieron al podio los cuatro mejores equipos de la jornada.

El equipo campeón, Pinozá/Herrera, estuvo integrado por Luis Amarilla (capitán), Yimmy Acuña y Federico Gómez.

Vicecampeón fue el equipo San Pablo Truco Club/Valenzuela, integrado por Getulio Flores, Francisco “Impostor” Sánchez y Basualdo.

Tercero fue el equipo Club Itá de Truco y completó el podio Guarani/Pistón de Limpio.

Tanto los campeones como vicecampeones recibieron además de las correspondientes copas y medallas de campeones, sendos premios tales como termos, parlantes Karaoke, entre otros.

En la ocasión también recibieron los diplomas de campeones la Súper Copa año 2025 los integrantes de San Pablo Truco Club/Loma Pytâ; como también los integrantes de Pinozá/Herrera como Supercampeones 2025.