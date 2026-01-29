Aterrizan en Grecia los cuerpos de los 7 hinchas del PAOK muertos en accidente en Rumanía

Además de los familiares de las víctimas, cientos de hinchas del equipo de fútbol griego se congregaron este jueves en el aeropuerto internacional 'Macedonia' de la ciudad norteña para recibir los cuerpos de los siete jóvenes de entre 20 y 30 años que llegaron esta tarde desde Timisoara (Rumanía) en un avión C-130.

La tragedia ha conmocionado a todo el país y ha unido en el dolor a los aficionados y las direcciones de equipos rivales.

Tras su llegada a suelo heleno, los féretros fueron trasladados en una procesión motorizada hasta el estadio del PAOK, en el centro de la ciudad, acompañados por cientos de coches y motocicletas.

Ahí los recibieron miles de aficionados del equipo de Salónica que se habían congregado con antorchas y pancartas en las inmediaciones del estadio.

"El PAOK es una familia. En momentos como estos nos unimos y vamos a jugar en memoria de estos chicos", dijo el entrenador del PAOK, el rumano Razvan Lucescu, en la rueda de prensa anterior al partido del club griego con el Olympique Lyon para la jornada 8 de la Liga Europa, este jueves.

El accidente se produjo el pasado martes en el oeste de Rumanía cuando el minibus en el que viajaban diez aficionados del equipo trató de adelantar a un camión cisterna tras lo cual chocó frontalmente con otro camión que venía en dirección opuesta.

Además de las siete víctimas mortales, otras tres personas sufrieron heridas de diversa consideración y fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Dos de los heridos fueron trasladados hoy a un hospital griego en un avión especial y el tercero permanece hospitalizado en la ciudad rumana de Timisoara. El estado clínico de todos los heridos es positivo y sus vidas no corren peligro, informó este jueves el Ministerio de Sanidad griego.