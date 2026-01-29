Braulio Vázquez, director deportivo del Osasuna, sella “al 95 %” el mercado de su club

El director ha comparecido en la rueda de prensa de renovación de Rubén García para analizar la actualidad del club, ensalzar la figura del atacante y actualizar el estado del mercado de fichajes a dos días de recibir al Villarreal.

Vázquez ha calificado a García como un jugador que "ha cambiado la historia reciente del club", destacando su implicación y los éxitos deportivos vividos desde su llegada, como un ascenso, una final de Copa y seis permanencias holgadas. "Es un ejemplo para los compañeros", ha añadido.

En cuanto al mercado de invierno, el director deportivo ha sido contundente, asegurando que no se valora "ninguna entrada" de futbolistas, salvo una oportunidad excepcional. "No quiero decir al 100 por 100, pero al 95 %", ha matizado, confirmando que la plantilla se considera prácticamente cerrada tras las incorporaciones de Javi Galán y Raúl Moro, de las que se ha mostrado "encantados, no lo siguiente".

Respecto a las posibles salidas, Braulio Vázquez ha confirmado que han sido preguntados por jugadores importantes, pero ha cerrado la puerta a cualquier negociación. Su postura es firme: "No hace falta que me llamen, que vayan a por otros jugadores importantes nuestros que depositen la cláusula y ya está". Toda una declaración de intenciones.

Uno de los nombres propios ha sido el de Sheraldo Becker. Vázquez ha admitido que el jugador "está planteando poder salir" debido a los pocos minutos que disfruta, una situación derivada de la alta competencia. El director deportivo ha explicado que factores como las lesiones y los largos viajes con su selección tampoco "le ha ayudado mucho para poder competir con sus compañeros. El comportamiento de él a nivel personal es intachable".

Finalmente, Braulio Vázquez ha reiterado su confianza en el equipo actual, que considera "una plantilla muy importante a nivel numérico y cualitativo".

Esta percepción, reforzada por los últimos resultados, es la razón por la que el club no busca activamente refuerzos. De cara al próximo partido contra el Villarreal, ha reconocido que la dificultad es "tremenda", pero ha lanzado un mensaje de optimismo: "en casa somos muy fuertes y no tememos a nadie".