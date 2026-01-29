Drake Maye asegura que no se perderá el Super Bowl por una lesión en el hombro

"Sabemos que es lo que soñábamos desde niños, queríamos ver el Super Bowl, estar en la fiesta del Super Bowl, y ahora somos la fiesta. Eso es genial. Es el partido que sueñas jugar, así que no voy a perder la oportunidad de jugarlo", afirmó el mariscal de campo de 23 años.

Maye se lesionó antes del partido por el campeonato de la Conferencia Americana del domingo pasado en el que los Pats derrotaron a los Denver Broncos.

El joven pasador apareció el miércoles pasado en el informe de lesiones del equipo, pero este jueves Maye aseguró que durante la práctica se sintió cómodo, vio al médico del equipo, quien le confirmó que está en camino de recuperarse.

"Me siento bien. Me moví bastante hoy, luego vi a los médicos y ahora estoy haciendo todo lo posible para estar al cien por ciento. Como dije, este es el partido que sueñas con jugar y haré todo lo que esté en mis manos para estar ahí", reiteró.

El dos veces Pro Bowl puntualizó que las dos semanas de recuperación que tendrá desde la final de la AFC, hasta el 8 de febrero, fecha del Super Bowl LX, serán trascendentales.

"Tener dos semanas de descanso es bueno para descansar un poco más y estar listo para enfrentar a los Seahawks en la mejor forma posible. Tengo muchas ganas de volver a entrenar y tener repeticiones para mantenerme en ritmo", subrayó Maye.

Mike Vrabel, entrenador de los Patriots, también confió en que su quarterback titular estará listo para el partido en el que buscarán obtener el trofeo Lombardi número siete en la historia de la franquicia.

"Intento no preocuparme demasiado. Solo quiero preparar al equipo y asegurarme de que todos estén listos. Vamos a planificar estas semanas sin mirar el final, nos enfocaremos en lo que podemos hacer hoy, confío en que estaremos sanos", explicó Vrabel.

Los New England Patriots viajarán el próximo domingo a San Francisco, California, para su última semana de preparación de cara al Super Bowl LX que jugarán el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara.