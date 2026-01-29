El Mundial de Hulst prepara la fiesta de Van der Poel

Más de 35.000 espectadores se van a concentrar en el circuito de Hulst para presenciar el espectáculo del "ciclismo del barro", con la totalidad de figuras en escena. Entre todas brillará el 7 veces campeón del Mundo Mathieu Van der Poel, imparable en Copa del Mundo, y directo a lograr un octavo entorchado que supondría un récord histórico.

El título masculino parece adjudicado, pero la oposición tratará de romper la lógica. En el equipo neerlandés también figura Tibor del Grosso, el "alumno aventajado" de Van der Poel, ya entre los grandes después de haber logrado 2 títulos universales sub'23.

La armada belga será de lujo, con el campeón nacional Thibau Nys, el titular continental Toon Aerts, además de Niels Vandeputte y Vanthourenhout. De la lucha entre Países Bajos y Bélgica saldrá el podio.

Países Bajos también acapara el pronóstico en la parcela femenina. La campeona del Mundo en 2021 ha vivido el triplete de su compatriota Fem Van Empel en las últimas temporadas, pero en la presente, después de su dominio aplastante en la Copa del Mundo no hay motivos para pensar en que será coronada en Hulst.

En el equipo neerlandés estarán las principales rivales, como Puck Pieterse y la corredora de origen dominicano Ceylin del Carmen Alvarado. En un segundo plano salen aspirantes como la belga Marion Norbert o la francesa Amandine Fouquenet.

En la convocatoria del seleccionador nacional, Javier Ruiz de Larrinaga, figuran 13 corredores, donde destacan Felipe Orts para la categoría élite y Benjamín Noval en júnior. El alicantino, crecido tras su podio en la Copa del Mundo de Benidorm y sus últimas actuaciones en la misma competición, aspira a estar cerca del podio.

Por su parte, Benjamín Noval, cuarto del mundo en 2025 y también cuarto en Benidorm, se presenta con todas las opciones a su alcance. La afición estará pendiente de un resultado brillante de la joya del ciclismo español.

En las pruebas élite del sábado y domingo, participarán Orts, Kevin Suárez y Mario Junquera en hombres y la campeona de España Sofía Rodríguez y Lucía González en mujeres. Raúl Mira y Lorena Patiño correrán en categoría sub-23, y en júnior integran el equipo nacional Benjamín Noval, Raúl López y Martín Fernández en chicos y Mirari Gotxi, Aitana Gutiérrez y Carla Bañuls en chicas.

El trazado del Mundial de Ciclocrós de Hulst tiene 3,3 km de longitud y 40 metros de desnivel. Ha sido rediseñado para el Mundial aumentando el recorrido, donde se han incluido 7 pontones y cinco puentes que facilitarán la circulación del público y el seguimiento de las carreras.

Un recorrido que tiene 7 pasos por pontones, puentes para cruzar canales, 1 sección de tablones y, finalmente, un tramo de escaleras con 22 escalones. La clave puede estar en los primeros 1.800 metros, con 2 subidas que obligarán a poner pie a tierra y correr.

Si llega al final un grupo reducido, la recta final tiene 135 metros, apta para el esprint. Un recorrido muy parecido al de la reciente Copa del Mundo, cuando se impuso Niels Vandeputte, pero algo más largo. Escenario rompepiernas que se puede ver endurecido por el barro y el frío.

. Viernes 30: 13.35 horas. Prueba de relevos por equipos.

13.10. Sub'23 masculina

15.10. Élite femenina

. Domingo 1. 11.05. Júnior masculina

13.10. Sub'23 femenina

15-10. Élite masculina.