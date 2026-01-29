El Salón de la Fama anuncia que tomará medidas por votación que dejó fuera a Belichick

"Cada año, el Salón de la Fama revisa el proceso de selección y la composición del Comité de Selección que está integrado por 50 personas. Si se determina que algún miembro violó los estatutos del proceso de selección, estos entienden que se tomarán medidas", informó el organismo a través de un comunicado.

El pasado martes Bill Belichick, ganador de ocho Super Bowls, dos como coordinador defensivo de los New York Giants y seis como entrenador en jefe de los New England Patriots, quedó fuera de la clase 2026 al no alcanzar 40 de los 50 votos necesarios para ser un nuevo miembro.

La noticia provocó una cascada de críticas de aficionados, medios de comunicación, leyendas de la NFL, una polémica que incluso motivó el reclamo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Ante las múltiples críticas, el Salón de la Fama aseguró que analizará a fondo la votación de su Comité de Selección y en caso de que encuentre alguna irregularidad habrá consecuencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esto podría incluir la posibilidad de que dicho o dichos seleccionador o seleccionadores no sigan siendo miembros del Comité de Selección en el futuro", subrayó.

El Comité de Selección está compuesto por periodistas veteranos, exentrenadores y exdirectivos notables de la NFL.

El comunicado publicado por el recinto que enaltece a las leyendas de la liga desde 1963, que se ubica en Canton, Ohio, intentó apaciguar las numerosas críticas negativas que coincidieron que era absurdo no admitir al entrenador más triunfador de todos los tiempos en su primer año como elegible.

"El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional comprende y respeta la reacción entusiasta de muchos aficionados, miembros de los medios de comunicación y miembros consagrados del propio Salón de la Fama ante los informes publicados sobre los resultados de la votación para la Clase 2026", detalló el escrito.

"La selección de una nueva clase es la tarea más importante que supervisa el Salón de la Fama cada año y la integridad de ese proceso no puede ponerse en duda", concluyó.

Los nuevos integrantes del Salón de la Fama en su clase 2026 se darán a conocer en la ceremonia 'NFL Honors' que se realizará el próximo 5 de febrero en el 'Palace of Fine Arts' de San Francisco, California.