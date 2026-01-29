El TAS no admite la apelación de Bolshunov y no podrá competir en los Juegos Olímpicos

El ruso había acudido al tribunal de arbitraje para poder participar como deportista neutral individual ante la prohibición de que los atletas con pasaporte ruso o bielorruso pudiesen competir.

El 24 de diciembre de 2025 la Federación Internacional le había denegado la solicitud para obtener dicha condición.

Según el comunicado emitido por el TAS, la apelación de Bolshunov no fue admitida por un error burocrático, ya que este la presentó ante la oficina temporal, la conocida como 'División Ad hoc' y, según el informe, este organismo oficial debe "resolver únicamente los problemas que surjan durante la ejecución de los Juegos o durante un periodo de diez días anterior a la ceremonia".

Por tanto, la presentación hecha por Bolshunov debería haber sido tramitada el 27 de enero, antes del inicio de la competición, que tendrá lugar el 6 de febrero.

El TAS informó recientemente de que abriría dos oficinas temporales en la ciudad italiana de Milán para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, para resolver posibles disputas relativas a la competición y casos de dopaje.

El TAS recordó que para los Juegos Olímpicos abrió una oficina temporal, conocida como la 'División Ad hoc', por primera vez en Atlanta 1996, que cuenta con reglas adaptadas y simplificadas para resolver disputas legales en un plazo rápido, a veces inferior a 24 horas, tras la presentación del caso.

"El caso no pudo ser admitido a trámite porque se presentó fuera de la jurisdicción de la División ad hoc del TAS Milano-Cortina 2026", según indica el informe.

Además del triple oro olímpico en Pekín 2022 (30 y 50 kilómetros individual y relevo 4x10 kilómetros), Bolshunov fue campeón del mundo en la distancia de 30 kilómetros en Oberstdorf (Alemania) en 2021.

Su palmarés también incluye cuatro platas y dos bronces entre los Juegos de Pyeongchang 2018 y Pekín 2022, así como seis platas mundiales y un bronce.