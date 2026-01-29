Equipos de España, México, Brasil y Panamá, en el NFL Flag International del Pro Bowl

"Nos entusiasma ver a estos jóvenes atletas de todo el mundo que comprobarán hasta dónde puede llevarlos este deporte tras la reciente inclusión del Flag Football en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028", afirmó Afia Law, directora de desarrollo internacional de flag football.

Alemania, Australia, Austria, Canadá, China, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Japón y Nueva Zelanda completan la lista de países participantes en este evento de equipos U13 en sus categorías femenina y masculina.

Según datos de la NFL, el Flag Football es uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo, con más de 20 millones de jugadores en 100 países; el sector femenino es el de más rápido desarrollo.

"Deseamos ver a estos talentosos chicos y chicas representar a sus países, demostrar sus habilidades mientras este deporte continúa su increíble crecimiento mundial", agregó la directora.

Las actividades del 'NFL Flag Football International Championships' se desarrollarán en el Moscone Centre de San Francisco, California, previo al Pro Bowl (Juego de Estrellas) de la NFL en el que se medirán los equipos de la Conferencia Americana ante el de la Conferencia Nacional en un partido de flag football.

Desde el 2023, la NFL cambió el formato en su Juego de Estrellas de un partido convencional de fútbol americano a uno de flag football para evitar lesiones en sus jugadores y al mismo tiempo impulsar este deporte en el gusto de los aficionados de todo el mundo.

A diferencia del fútbol americano, que requiere un completo equipo de protección, y en el que para detener al contrario hay que derribarlo, en el flag football el contacto está prohibido y para frenar al oponente basta con despojarlo de una de las banderas o cintas que porta a los costados de la cadera, simplicidad que ha facilitado su crecimiento a nivel mundial.