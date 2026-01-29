Viernes 30 de enero de 2026

Redacción Deportes. Los dieciséis equipos clasificados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto en la fase liga de la Champions, entre los que se encuentran clubes históricos como el Real Madrid, el Inter de Milán, el PSG, la Juventus o el Atlético de Madrid, conocen este viernes, en el sorteo de emparejamientos que se celebra en la sede de la UEFA, su hoja de ruta para acceder a octavos de final en eliminatorias a doble partido.

Redacción Deportes. La selección de Dinamarca, actual campeona olímpica y mundial, se mide a la de Islandia y la de Alemania, subcampeona olímpica, a la de Croacia este viernes en las semifinales del Europeo masculino de balonmano de Dinamarca, Suecia y Noruega.

Redacción Deportes. Los primeros entrenamientos ('shakedown') de pretemporada de los equipos del Mundial de Fórmula Uno terminan este viernes con la quinta jornada de pruebas en el circuito de Barcelona-Cataluña.

- Última jornada de los primeros entrenamientos ('shakedown') de pretemporada de los equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Cataluña

- El piloto español Pepe Martí habla con EFE antes del GP de Miami sobre su debut en la Fórmula E con el equipo Cupra Kiro, en busca de seguir creciendo en el mundo del motor y de conquistar los trazados urbanos más exigentes del mundo. (FOTO) (VÍDEO)

- NBA (-1 GMT): Washington Wizards-Los Angeles Lakers (01.00), Boston Celtics-Sacramento Kings, New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies, New York Knicks-Portland Trail Blazers y Orlando Magic-Toronto Raptors (01.30), Denver Nuggets-Los Angeles Clippers y Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers (03.00), Utah Jazz-Brooklyn Nets (03.30) y Golden State Warriors-Detroit Pistons (FOTO) (04.00).

- Euroliga. 25ª jornada: Kosner Baskonia-Zalgiris Kaunas. (FOTO).

- Europeo masculino, en Dinamarca, Suecia y Noruega (hasta 1 feb). Semifinales: Alemania-Croacia (16.45 GMT) y Dinamarca-Islandia (20.30), en Herning (Dinamarca). Quinto puesto: Portugal-Suecia (14.00 GMT), en Herning (Dinamarca).

- El estadounidense hijo de hondureños, Teófimo López (21-1, 13 KOs), y Shakur Stevenson (24-0, 11 KOs) se miden en la báscula en el Madison Square Garden de Nueva York en la jornada previa del combate por el título superligero de la Organización Mundial del Boxeo (WBO, en inglés) (FOTO) (VÍDEO)

- AlUla Tour, en Arabia Saudí (hasta 31).

- Mundiales de ciclocrós, en Hulst (Países Bajos). Prueba mixta elite (13.30).

- Challenge Ciclista Mallorca (hasta 1). Trofeo Selva-Santuari de Lluc (154,3 km).

- Copa del Mundo. Descenso femenino en Crans Montana (Suiza) (9:00 GMT).

- Sorteos de las eliminatorias de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones (11.00 GMT) y de la Liga Europa (12.00 GMT), en Nyon (Suiza).

- España. LaLiga EA Sports. 22ª jornada (FOTO): Espanyol-Alavés (20.00 GMT).

- Francia (jornada 20): Lens-Le Havre (21:00)

- Perú:El Sport Huancayo y el Alianza Lima juegan el partido inaugural del Torneo Apertura, la primera parte de la Liga 1 peruana de este año.

- Brasil Los exfutbolistas Seedorf, Romário, Bebeto, Kaká, Cafú y Júnior participan en la rueda de presentación de la Copa de las Leyendas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Acaba la primera fase de la Eurocopa masculina en Lituania, Letonia y Eslovenia (hasta 7).

- PGA Tour. Farmers Insurance Open, en La Jolla, California) (hasta 1).

- Primeros entrenamientos (shakedown) de los equipos del Mundial de MotoGP en el circuito de Sepang (hasta 31). (2.00-9.00 GMT)

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO).

. Semifinales masculinas: Carlos Alcaraz (ESP/1)-Alexander Zverev (ALE/3) a las 14:30 locales (3:30 GMT) y Novak Djokovic (SRB/4)-Jannik Sinner (ITA/2) 19:30 locales (8:30 GMT)

Final dobles mixto. Olivia Gadecki/John Peers (AUS) - Kristina Mladenovic/Manuel Guinard (FRA)

