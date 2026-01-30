El Telecable defiende su invicto; el Palau busca la sorpresa y el Fraga, su primer triunfo

A falta de tres jornadas para la conclusión de la fase de grupos, el sólido recorrido del conjunto asturiano dibuja un escenario muy favorable en su objetivo de recuperar el título continental tres años después. El primer gran paso pasa por sellar la clasificación para la Final a Cuatro, un billete que podría quedar asegurado ya en esta fecha.

Con pleno de triunfos en el Grupo A, el equipo dirigido por Natasha Lee podría convertirse en el primer clasificado si logra imponerse al conjunto italiano, un reto asumible a tenor del contundente 6-0 que le endosó en la última jornada, y siempre que el Vila-sana Coop d’Ivars haga lo propio frente al Cerdanyola (19:00 CET).

El conjunto ilerdense se juega mucho en ese encuentro, ya que una victoria le permitiría aventajar en seis puntos a su rival directo por la segunda plaza y quedarse a un paso de las eliminatorias. Para ello, se apoyará en el olfato goleador de Aina Florenza y Elsa Salvanyà, máximas artilleras de la competición con ocho y cinco tantos respectivamente.

El Cerdanyola, por su parte, apura una de sus últimas opciones de seguir con vida en la competición europea. La contundente derrota sufrida en Can Xarau en la pasada jornada (1-8) supuso un duro golpe que le deja al borde de la eliminación, lastrado además por un desfavorable golaveraje (-4) frente al +13 de su rival.

En el Grupo B, buena parte de las aspiraciones quedarán condicionadas por lo que suceda en el decisivo Esneca Fraga-Martinelia Manlleu, también programado para las 19:00 CET.

Las locales, abonadas al empate tras firmar tablas en sus tres encuentros anteriores, todos ellos con idéntico marcador (2-2), saben que una primera victoria abriría significativamente sus opciones de estar entre los cuatro mejores equipos de Europa.

El conjunto aragonés, semifinalista en la pasada edición, superaría a su rival en la clasificación en caso de victoria y se situaría en la segunda posición, un resultado que, además, favorecería al Generali Palau, que tiene un punto, con independencia de lo que ocurra en esta jornada.

El vigente campeón comprometió seriamente sus posibilidades de revalidar el título continental tras caer por 4-1 ante el Benfica en el que militan las españolas Sara Roces y Aimee Blackman en la última jornada.

Ahora, el equipo catalán afronta una situación límite: primero deberá centrarse en dar la sorpresa ante el conjunto luso, aún invicto, en el Pabellón Maria Víctor (20:00 CET), y, en caso de derrota, mirar de reojo el resultado del otro encuentro del grupo, ya que un triunfo del Manlleu en Fraga le obligaría a ganar los dos partidos restantes para seguir con opciones.