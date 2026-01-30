Las entradas para el Super Bowl de la NFL se venden entre los 5.500 y los 52.650 dólares

El partido tendrá lugar el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, con capacidad para 68.500 asientos y que desde 2014 es el hogar de los San Francisco 49ers de la NFL.

A diez días de la final, los precios de las entradas varían ligeramente según la plataforma revisada.

En Ticketmaster, el boleto más barato se vende por 5.904 dólares para un asiento ubicado en una esquina del estadio en el cuarto nivel de altura.

El más caro en ese portal en línea corresponde a un lugar en un sector VIP del estadio, separado por escasos metros de la banda que ocuparán los jugadores de los Patriots, y que tiene un coste de 52.650 dólares.

Stubhub, aplicación de venta en línea del mercado secundario (reventa), ofrece su entrada más barata por 6.120 dólares, mientras que la de mayor precio, también en un sector VIP pero en el lado de los Seahawks, asciende a 36.431 dólares.

Otra plataforma como TickPick pone a la venta entradas por un precio no inferior a 5.649 dólares -en una esquina superior del estadio- y que alcanza los 32.815 dólares.

Según este portal, el precio medio de los tickets es de 8.200 dólares, solo superada por el Super Bowl LVIII de 2024 en Las Vegas entre los Kansas City Chiefs y los 49ers, cuando en promedio ascendían a poco más de 9.000 dólares por boleto a diez días del partido.

En comparación, el promedio de los billetes vendidos el año pasado en el Super Bowl LIX que se disputó en Nueva Orleans (Luisiana) era de alrededor de 8.076 dólares diez días antes del encuentro.

El costo de los boletos no ha hecho más que crecer desde la primera edición del partido por el campeonato de la NFL, que es el evento deportivo más visto en Estados Unidos.

En la primera edición del Super Bowl, en 1967, las entradas costaron de promedio 12 dólares, más de 100 dólares con el ajusto inflacionario.

En el Super Bowl XLIII, que los Pittsburg Steelers ganaron por 27-23 a los Arizona Cardinals en 2009, se superaron por primera vez los 1.000 dólares de media por entrada, que a día de hoy serían unos 1.450 dólares.

La curva de precios terminó por dispararse en la última década y media, con el récord del año pasado de entradas rozando los 10.000 dólares.

Patriots y Seahwaks reeditarán en Santa Clara el Super Bowl XLIX de 2015, donde el equipo de New England salió vencedor por 28-24.

Esa final dejó un momento para la historia, tras decidirse en la última jugada gracias a una interceptación del jugador de los Patriots, Malcom Butler, a Rusell Wilson a una yarda de la zona de anotación.