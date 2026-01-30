Países Bajos se lleva el oro en relevos por equipos; España séptima

La selección local se lució ante su público haciendo valer el potencial de sus componentes, cuyo trabajo, en la última posta, lo concretó a lo grande el doble campeón del Mundo sub'23 Tibor del Grosso, quien el domingo aspira al podio en categoría élite.

Del Grosso cruzó la meta en 47.06 minutos, simulando un golpe de beísbol y saludando al estilo militar, como su amigo y compañero Mathieu Van der Poel, el rey de la disciplina.

La segunda plaza se la llevó Italia, a 16 segundos de Países Bajos, y la tercera Bélgica, a 37. El equipo español hubo de conformarse con la séptima plaza, un puesto mejor que en 2025. Las postas del juvenil Benjamín Nova y de Kevin Suárez fueron notables, pero no pudieron acercarse al top 5.

El mundial de ciclocross continúa este sábado con la prueba Júnior femenina (11.05), seguida de la sub'23 masculina (13.10) y la élite femenina a las 15.10.

Para el domingo quedarán la júnior masculina (11.05), con la esperanza de Benjamín Noval, la sub'23 femenina (13.10) y la carrera cumbre élite masculina a las 15.10, con el aliciente de ver si Mathieu Van der Poel logra su octavo título, lo que le permitiría liderar el palmarés histórico.