Sábado 31 de enero de 2026

. Previa de la final masculina del domingo, entre el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic.

Redacción deportes. El Barcelona, líder de la Liga EA Sports española de fútbol, visita al Elche y el Atlético de Madrid, tercero a 8 puntos, juega en Valencia contra el Levante en la vigésima segunda jornada, en un sábado en el que también se juegan los partidos Oviedo-Girona y Osasuna-Villarreal.

Melbourne (Australia). El extenista español Rafael Nadal regresa este sábado al Abierto de Australia por primera vez desde su retirada, en un acto de homenaje a sus 20 años de carrera, durante los cuales conquistó el título en 2009 y 2022, y en el que seguirá este domingo de cerca la final que disputará su compatriota Carlos Alcaraz contra el serbio Novak Djokovic. Información de Edurne Morillo.

- NBA: Charlotte Hornets-San Antonio Spurs (20.00 GMT), Indiana Pacers-Atlanta Hawks (00.00), Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans (00.30), Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves y Miami Heat-Chicago Bulls (01.00) y Houston Rockets-Dallas Mavericks (01.30).

- AlUla Tour, en Arabia Saudí. 5ª y última etapa, de 163,9 km.

- Cadel Evans Great Ocean Road Race femenina, en Geelong (Victoria, Australia).

- Challenge Ciclista Mallorca, España (hasta 1).

- Mundiales de ciclocrós, en Hulst (Países Bajos). Prueba femenina elite (14.00 GMT).

- Copa del Mundo. Supergigante femenino en Crans Montana (Suiza) (10.00 GMT).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba Willingen (Alemania) (15.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 22ª jornada (FOTO): Oviedo-Girona (13.00 GMT), Osasuna-Villarreal (15.15), Levante-Atlético de Madrid (17.30), Elche-Barcelona (20.00).

- Inglaterra (jornada 24): Brighton-Everton, Leeds-Arsenal y Wolves-Bournemouth (15.00 GMT), Chelsea-West Ham (FOTO) (17.30) y Liverpool-Newcastle (FOTO) (20.00).

- Francia (jornada 20): París FC-Marsella (16.00 GMT).

- Italia (jornada 23) (FOTO): Nápoles-Fiorentina (17.00 GMT).

- Alemania (jornada 20): Hamburgo-Bayern Múnich (FOTO) (17.30 GMT).

- México: América recibe al Necaxa, San Luis al líder Guadalajara, Atlas a Mazatlán, Monterrey al Tijuana y León al Tigres UANL, en la cuarta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

- El Atlético Nacional y el Inter Miami, con Lionel Messi, disputan un amistoso (Texto) (Foto)

- Comienza la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos San Lorenzo-Central Córdoba, Independiente-Vélez Sarsfield, Atlético Tucumán-Huracán y Talleres-Platense (Texto)

- Eurocopa masculina en Lituania, Letonia y Eslovenia (hasta 7). Cuartos de final: Francia-Ucrania (15.00 GMT), en Riga; y Armenia-Croacia, en Kaunas (18.00).

- Primeros entrenamientos (shakedown) de los equipos del Mundial de MotoGP en el circuito de Sepang. Segunda y última jornada.

- Entrevista con la esquiadora mexicana Sarah Schleper, quien competirá junto a su hijo Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1). (FOTO). Final femenina (08.30 GMT), entre la bielorrusa Aryna Sabalenka (1) y la kazaja Elena Rybakina (5).

. Homenaje al extenista español Rafael Nadal en el Abierto de Australia. Información de Edurne Morillo. (FOTO)

