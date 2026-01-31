Derbi con dinámicas opuestas en San Mamés

Esa racha ha metido al Athletic en el lío del descenso, del que queda ya a solo tres puntos, mientras que a la Real Sociedad le ha aupado a la octava plaza, aún sin meterse en la zona europea, a cinco puntos, pero más lejos que del descenso, del que se ha escapado a seis.

Se puede decir que con esas últimas dinámicas los dos conjuntos han cambiado sus respectivos papeles en buena parte del campeonato.

Aunque los 'leones' llegan al choque con una decepción aún mayor de verse en esa delicada situación liguera, la de la eliminación de la Liga de Campeones el pasado miércoles en San Mamés, cuando durante buena parte del encuentro se vio clasificado y haciendo historia.

Pero el Sporting de Portugal remontó en la segunda parte el 2-1 de la primera y el Athletic recibió otro mazazo en un curso alejado del esperado tras su brillante campaña anterior.

Buena parte de esas decepciones pueden explicarse en la cantidad bajas que sufre: diez de inicio ante los lisboetas y la de Oihan Sancet durante el partido. Para mañana, serán un mínimo de siete y pueden llegar a diez.

Seguras son las de Sancet, Iñaki Williams, también lesionado, e Iñigo Lekue, por sanción tras su expulsión hace dos jornadas en Sevilla; y las de larga duración de Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz, los tres lesionados de gravedad, y Yeray Álvarez, este sancionado por la UEFA.

Y habrá que ver si estarán disponibles Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche, que no entrenaron en viernes con sus compañeros, y Nico Williams y Aymeric Laporte, que sí lo hicieron.

Aunque Nico sigue limitado por la pubalgia que en los últimos partidos o le ha dejado fuera de la convocatoria o le ha tenido muy lastrado sobre el campo, y Laporte, de entrar en la citación, sería su regreso tras casi dos meses lesionado.

A la espera del entrenamiento de esta tarde y de la lista de Ernesto Valverde, los únicos seguros en el once rojiblanco parecen Unai Simón bajo palos, Mikel Jauregizar e Iñigo Ruiz de Galarreta en el doble pivote y Gorka Guruzeta en ataque.

Lo demás, sobre todo la defensa, dependerá de la disponibilidad de los que están en duda y de lo que decida el técnico en función de lo apretado del calendario.

La Real Sociedad acude a San Mamés en el mejor momento de la temporada desde la llegada de su nuevo entrenador, el estadounidense de origen italiano Pellegrino Matarazzo, y en una inercia muy diferente a la de su rival, al que ya supera en la clasificación.

El club donostiarra encadena cuatro victorias y un empate en los primeros cinco compromisos de Matarazzo, un bagaje que le permite empezar a mirar hacia cotas más ambiciosas.

La cara negativa es que la Real no gana en San Mamés desde la temporada 2020-2021, año de la pandemia, con un único tanto de Portu.

El factor emocional siempre coge gran peso en un partido de este calibre, y el equipo txuri urdin llega al alza para tratar de vencer el segundo derbi consecutivo ante el eterno rival tras imponerse en Anoeta en el de la primera vuelta.

Todo en una semana en la que la Real ha oficializado el fichaje en forma de cesión del brasileño Wesley Ribeiro, procedente del Al-Nassr saudí, hasta final de la presente campaña. Ya ha entrenado este sábado junto al resto de sus compañeros y apunta a estar en la lista para el derbi.

Barrenetxea, con una contusión, es duda al no entrenar en los últimos dos días, lo que ha llevado a Matarazzo a tirar de los 'potrillos' Dani Díaz y Job Ochieng con la opción de que sean de la partida. En cuanto al once, Soler volverá a salir de inicio tras cumplir sanción la semana pasada, y la gran incógnita está en su acompañante en el centro del campo entre Turrientes y Gorrotxategi.

Caleta-Car tampoco estará porque se encuentra sancionado, ni el lesionado Zakharyan. Sin Barrenetxea y con Wesley con un solo entrenamiento, el técnico podría cambiar el sistema al no tener más extremos puros disponibles.

Athletic Club: Unai Simón: Areso, Paredes, Yuri, Adama; Jauregizar, Galarreta; Robert Navarro, Unai Gómez, Berenguer; y Guruzeta.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Soler, Brais; Guedes y Oyarzabal.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité Balear)