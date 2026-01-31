Domingo 1 de febrero de 2026

Montevideo. El estadio Centenario de Montevideo acoge este domingo la Supercopa de Uruguay, en la que Nacional y Peñarol se ponen cara a cara en una nueva edición del clásico por el primer título oficial de la temporada del fútbol de este país.

Brasilia. Flamengo y Corinthians, los dos clubes más populares del país y respectivamente actuales campeones de la Liga y de la Copa do Brasil, se enfrentan este en el estadio Mané Garrincha de Brasilia en partido único por el título de la Supercopa de Brasil.

Redacción deportes. El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en busca de un triunfo balsámico que le haga olvidar su traspiés europeo ante el Benfica y le permita seguir en la parte alta de la tabla, en un domingo en el que, además, se disputa el duelo de rivalidad vasca entre el Athletic Club y la Real Sociedad y los partidos de la jornada 22 de LaLiga EA Sports española Betis-Valencia y Getafe-Celta.

Redacción Deportes. Los New York Knicks reciben este domingo en el Madison Square Garden a los Lakers de Lebron James y Luka Doncic en un partido en el que tratan de cortar una racha de tres derrotas consecutivas contra el equipo de Los Ángeles.

Redacción Deportes. Los Mundiales de ciclocrós de Hulst (Países Bajos) acaban este domingo con las pruebas femenina sub-23 y masculinas junior y elite, en la que parte como gran favorito el neerlandés Mathieu van der Poel, siete veces campeón y defensor del título.

- Millrose Games Nueva York. Circuito Oro World Athletics pista cubierta (22.00).

- NBA: Boston Celtics-Milwaukee Bucks (20.30 GMT), San Antonio Spurs-Orlando Magic (21.00), Detroit Pistons-Brooklyn Nets, Miami Heat-Chicago Bulls, Toronto Raptors-Utah Jazz y Washington Wizards-Sacramento Kings (23.00), New York Knicks-Los Angeles Lakers (00.00), Phoenix Suns-Los Angeles Clippers (01.00), Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers (02.00) y Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder (02.30).

- Termina el Europeo masculino, en Dinamarca, Suecia y Noruega. Tercer puesto: Croacia-Islandia (14.15 GMT); y final: Dinamarca-Alemania (17.00 GMT), en Herning (Dinamarca). (FOTO)

- Los Tomateros de Culiacán mexicanos enfrentan a los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños y los Leones del Escogido dominicanos a los Charros de Jalisco mexicanos, en el inicio de la Serie del Caribe de Bésbol.

- UCI World Tour. Cadel Evans Great Ocean Road Race, en Geelong (Victoria, Australia) sobre 182 km.

- Mundiales de ciclocrós, en Hulst (Países Bajos). Prueba elite masculina (14.00 GMT).

- Gran Premio La Marsellesa, sobre 145,8 km en Marsella (Francia).

- Acaba la Challenge Ciclista Mallorca (España). Trofeo Mallorca Rashion Outlet-Paseo Marítimo Palma (158,5 km).

- Copa del Mundo. Descenso masculino en Crans Montana (Suiza) (10.00 GMT).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba Willingen (Alemania) (15.00 GMT). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 22ª jornada (FOTO): Real Madrid-Rayo (13.00 GMT), Betis-Valencia (15.15), Getafe-Celta (17.30) y Athletic-Real Sociedad (20.00).

- Inglaterra (jornada 24): Aston Villa-Brentford, Manchester United-Fulham (FOTO) y Nottingham Forest-Crystal Palace (14.00 GMT) y Tottenham-Manchester City (FOTO) (16.30).

- Italia (jornada 23): Como-Atalanta (14:00 GMT), Cremonese-Inter (17:00) y Juventus-Parma (19:45).

- Alemania (jornada 20) (FOTO): Dortmund-Heidenheim (16:30 GMT).

- Francia (jornada 20): Estrasburgo-PSG (19.45 GMT).

- Crónica general de fútbol europeo.

- Copa Campeones femenina, en Londres (FOTO). Tercer puesto: ASFAR (MAR)-Gotham (USA), en el Emirates de Londres (14.45 GMT); y final: Arsenal (ING)-Corinthians (BRA), en el Emirates de Londres (18.00 GMT).

- México: El Pachuca visita al Querétaro, en el cierre de la cuarta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

- México: Guadalajara recibe a León, América al Puebla y Pachuca al Tigres UANL, en la sexta jornada del fútbol femenino de México.

- Crónica de la final de la Supercopa Uruguaya, en la que Nacional y Peñarol se pondrán cara a cara por el primer título oficial de la temporada. (FOTO)

- Continúa la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Barracas Central-Deportivo Riestra, Boca Juniors-Newell's y Rosario Central-River Plate.

- Flamengo y Corinthians, los dos clubes más populares del país y respectivamente actuales campeones de la Liga y de la Copa do Brasil, se enfrentan en el estadio Mané Garrincha de Brasilia en partido único por el título de la Supercopa de Brasil. (Texto) (Foto)

- Comentario de los resultados de los juegos disputados el fin de semana, correspondientes a la cuarta jornada del torneo Clausura del fútbol de la Primera División de El Salvador.

- Super Bowl LX. Llegada de los equipos a San Francisco.

- Acaba el DP World Tour. Campeonato de Baréin, en el Royal.

- PGA Tour. Termina el Farmers Insurance Open, en La Jolla, California.

- Termina el Abierto de Australia, en Melbourne. Final masculina (08.30 GMT): Carlos Alcaraz (ESP/1)-Novak Djokovic (SRB/4).

