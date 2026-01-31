Jan Christen gana el Alula Tour con una exhibición en la última etapa, Arrieta tercero

Christen (Leuugern, 21 años), quien partía como uno de los favoritos al maillot verde definitivo, provocó un vuelco en la general con un ataque a 5 km de meta que le permitió llegar en solitario a meta con un tiempo de 3h.36.06, a una media de 45,5 km/hora.

"Primera victoria, muy especial, por ser en una clasificación general por etapas y por las circunstancia de haber superado un comienzo difícil de semana con caídas. Estoy muy feliz", dijo Christen en meta.

El sudafricano Byron Munton (Modern Adventure) ocupó la segunda plaza a 11 segundos del ganador, y, a continuación, a 32 segundos, llegó el grupo perseguidor con Igor Arrieta, Juan Pedro Lozano y el colombiano Sergio Higuita. El ciclista vasco llegó a tiempo para subirse al podio como tercero y completar el dominio del UAE en el podio.

Higuita, quien tuvo en su mano el triunfo final, no controló la carrera en su tramo definitivo y hubo de conformarse con la segunda plaza. El anterior líder, el suizo Voisard, no estuvo con los mejores en el ascenso al puerto y cedió a Christen el maillot verde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La última jornada deparó una escapada interesante de 7 corredores, entre ellos dos españoles, el vitoriano Javier Ibáñez (Caja Rural Seguros RGA) y el murciano Juan Pedro Lozano (Terengganu). Con toda la etapa por delante, el pelotón no se alteró ante la iniciativa de los fugitivos, que se entendieron en busca de un sueño casi imposible. Lo intentaron, llegando a tener una renta superior a los 3 minutos.

El septeto rodó ilusionado camino de un último tramo donde se iba a decidir la etapa y la general, el ascenso a Harrat Uwayrid, el más exigente de la prueba, con 3 km al 12 por ciento, pero con alguna rampa del 20. Un muro espectacular para escaladores y corredores explosivos.

El Bahrain del portugués Afonso Eulalio, segundo de la general, y el Tudor del líder Yannis Voisard tomaron las riendas de la persecución, exponiendo sus intenciones con vistas al maillot verde de campeón. La ventaja de la fuga iba menguando, así como el número de componentes. La carretera empezaba a "picar" para arriba.

El UAE de Christen y Arrieta asumió el mando al inicio del puerto, territorio hostil de rampas crueles. Tocaba sufrir, incluido el líder Voisard, condenado a subir haciendo eses, detalle que no pasó inadvertido para sus rivales.

Por delante aguantaban la fuga Juan Pedro Lozano y el italiano Iacomoni, pero a 700 metros de la cima sacaron bandera blanca exhaustos. Un grupo de 11 candidatos al triunfo, con Eulalio, Arrieta, Christen y Vansevenant, se formó para afrontar el paso por la cima y los posteriores 8 km hasta meta.

Atacó a 200 metros del alto Christen. Primer órdago por la victoria final, contestado en principio por Vansevenant e Higuita, que cruzaron por este orden en la cima. Pero el suizo no se conformó con el primer cartucho y volvió a lanzar la ofensiva a 5 km de la última línea.

El suizo de 21 años ya no miró atrás. Voló en solitario y conquistó la etapa y el Alula Tour. Una contundente manera de demostrar las grandes expectativas despertadas por este corredor en el pelotón internacional.

Christen tomó el relevo en el palmarés del británico Tom Pidcock, ganador en 2025.