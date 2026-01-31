Oriol Cardona, segundo en la prueba de la Copa del Mundo de esprint celebrada en Boí Taüll

El esquiador de Banyoles (Girona), una de las principales bazas del equipo español en los Juegos, y su rival protagonizaron un igualado duelo en la última bajada del circuito antes de encarar la meta, que el esquiador francés cruzó con un tiempo de 2:35.9, con una ventaja de 4 segundos sobre Cardona.

El ruso Nikita Filippov -que compite sin bandera- concluyó tercero (2:47.2), en una disciplina que debutará en el calendario olímpico dentro de quince días.

El también catalán Ot Ferrer fue el último de los seis finalistas en completar el circuito con un tiempo de 3:30.9.

Cardona mandó con mano de hierro en las semifinales, lo que le permitió conseguir el pase a la final, que también dominó antes de que Anselmet le avanzara en la última transición del circuito.

"Me he encontrado bien durante toda la carrera. Me han robado la cartera en la bajada, él venía con más inercia y no lo he podido atrapar. Subiendo me he sentido bien, he tenido unos pequeños errores en dos cambios, pero estoy contento por cómo estoy y por cómo ha ido el día de hoy", explicó Cardona en declaraciones a TV3 tras la final.

Señaló, asimismo, que le quedan "diez días para entrenar bien y acabar de afinar un poco más algunos detalles" con vistas a la cita olímpica, si bien subrayó que "el trabajo ya está hecho".

En la prueba femenina, la francesa Emily Harrop (3:01.8) fue la más rápida por delante de la italiana Giulia Murada, que cruzó la meta a 7.2 segundos, mientras que Margot Ravinel, compatriota de la ganadora, acabó tercera. Ninguna esquiadora del equipo español consiguió clasificarse para la final.

Este domingo, se cerrará la cita de la Copa del Mundo en Boí Taüll con la disputa de la prueba de relevos mixtos, en la que se espera que Cardona y Ana Alonso, que se está recuperando de la grave lesión de rodilla que sufrió en octubre, cuando fue atropellada mientras entrenaba en bicicleta, compitan juntos en el último test previo a los Juegos Olímpicos.