5-4. Los Cangrejeros de Santurce vencen a los Tomateros en la Serie del Caribe

En Guadalajara, occidente de México, Rubén Castro pegó un sencillo en el final de la novena entrada para empujar dos carreras y darle la victoria a los caribeños.

Los Tomateros le cayeron encima temprano al lanzador Collin Wiles y le anotaron dos carreras en el primer episodio, en el que combinaron sencillo al dominicano Estevan Florial, boleto a Allen Córdoba, doble de Rodolfo Amador y elevado de sacrificio de Joey Meneses.

En el segundo acto, otra vez los mexicanos hicieron daño. Jasson Atondo pegó hit, Luis Verdugo, un doble que produjo el 3-0; y Alí Solís un imparable para traer al 'home' a Verdugo y expulsar a Wiles del montículo.

Los relevistas de Cangrejeros detuvieron la ofensiva rival y sus bateadores respondieron después de la cuarta entrada, cuando se rebelaron ante el lanzador David Reyes, castigado con hit de Gabriel Cancel y cuadrangular de Yohandy Morales.

En la séptima entrada, los Cangrejeros sumaron su tercera carrera ante el relevista Rafael Córdova. Christian Vázquez conectó un doble, avanzó a tercera base con un sacrificio de Andrew Velázquez y anotó con una rola de Rubén Castro.

El relevista de los Charros, Anthony Gose, mostró descontrol en la novena entrada con un pelotazo a Isan Díaz y base por bolas a Christian Vázquez, quien representó la carrera de la victoria. Miguel Vázquez entró al rescate con un out, pero, en cuenta de 3-2, Castro pegó el sencillo decisivo.

Castro fue el héroe de Puerto Rico, al ligar de 5-2 con tres carreras impulsadas. Por México, Rodolfo Amador se fue de 4-3 con una carrera producida.

Gabriel Rodríguez, con trabajo perfecto en una entrada, fue el ganador; y Gose el derrotado.

Esta noche los campeones Leones del Escogido dominicanos enfrentarán a los Charros de Jalisco mexicanos, en una repetición de la final de la pasada Serie del Caribe.

