Polideportivo
01 de febrero de 2026 - 14:10

Domen Prevc repite victoria con otra exhibición en Willingen

Redacción deportes, 1 feb (EFE).- El esloveno Domen Prevc, líder destacado de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico, repitió este domingo la victoria del sábado, al anotarse, de nuevo de forma clara, la segunda de las dos pruebas disputadas este fin de semana en el trampolín largo de Willingen (Alemania).

Por EFE

Prevc, de 26 años, que ya lideraba claramente tras la primera ronda en la Mühlenkopfschanze, obtuvo su vigésimo triunfo en la Copa del Mundo, el undécimo del curso, con dos saltos de 147 y 152 metros, que le valieron una puntuación final de 293 puntos: exactamente 31,7 más que el japonés Ren Nikkaido, que avanzó seis puestos entre mangas y acabó segundo, con dos saltos de 142 y 152 metros y medio.

El alemán Philipp Raimund, que saltó 142,5 y 139,5 metros, mantuvo su tercera plaza inicial, al sumar un total de 253,1 puntos este domingo en Willingen.