Domen Prevc repite victoria con otra exhibición en Willingen

Prevc, de 26 años, que ya lideraba claramente tras la primera ronda en la Mühlenkopfschanze, obtuvo su vigésimo triunfo en la Copa del Mundo, el undécimo del curso, con dos saltos de 147 y 152 metros, que le valieron una puntuación final de 293 puntos: exactamente 31,7 más que el japonés Ren Nikkaido, que avanzó seis puestos entre mangas y acabó segundo, con dos saltos de 142 y 152 metros y medio.

El alemán Philipp Raimund, que saltó 142,5 y 139,5 metros, mantuvo su tercera plaza inicial, al sumar un total de 253,1 puntos este domingo en Willingen.