El keniata Peter Kariuki y la polaca Dominika Stelmach ganan el Maratón de Murcia

La prueba organizada por el Club Murcia Challenge, que batió su tope de participación y estrenó la etiqueta Label de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), coronó a Kariuki y a Stelmach, ambos de 43 años, en una jornada en la que el africano estuvo cerca del récord de la misma.

Kariuki completó los 42,195 kilómetros del trazado en 2:16.53 -la plusmarca en Murcia la mantiene el marroquí Bilal Marhoum desde el pasado año con 2:15.35-. Segundo fue el británico William Strangeway, a 1.49 segundos del vencedor; y el podio masculino lo cerró el marroquí Redouan Nouini, a 5.51 segundos.

Stelmach se impuso entre las féminas con un tiempo de 2:36.37 por delante de la australiana Melisah Gibson, que fue quien ganó en 2025 y 12 meses después se conformó con el segundo puesto, a 4 minutos y 50 segundos de la ganadora. A continuación se clasificó la neerlandesa Lindy Van Zuilekom, a 11 minutos y 23 segundos de la primera clasificada.

En el medio maratón -21.096 metros- el triunfo fue para otro keniata, Samson Kipyego, y para la marroquí Oumaima Saoud, él con un registro de 1:3.7 segundos y ella con 1 hora y 12 minutos, que es récord de la prueba.

Tras Kypyego se clasificó su compatriota Kelvin Chirchir, a un segundo, y tercero fue el marroquí Moussab Hadout, a 15 segundos del vencedor mientras que a Saoud le siguieron la ecuatoriana Katherine Tisalema Puruncaja, a 14 segundos; y la marroquí Fatiha Asmid, a 1 minuto y 14 segundos.

En el 10K ganaron el finlandés Jarkko Jaryenpaa tras 30 minutos y 29 segundos de carrera y la escocesa Natalie Wangler, quien invirtió 36 minutos y 21 segundos.

Completaron ambos podios el marroquí que vive en Cieza (Murcia) Otmane Raougui (31:59) y el británico que reside en la localidad alicantina de Torrevieja Stuart Spencer (32:06), el masculino; y la finlandesa Emilia Siltanen, quien se impuso el pasado año (36:30) y la checa Valentina Batani (37:44), el femenino.