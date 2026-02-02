5-4. Los Leones vencen a los Charros en el debut de ambos en la Serie del Caribe

Los Charros tomaron ventaja en la primera entrada con una carrera impulsada por una rola de Mateo Gil, pero en el tercer episodio, los caribeños le dieron la vuelta al marcador con un ramillete de tres anotaciones y tomaron ventaja de 3-1, que defendieron bien.

En ese capítulo, el lanzador abridor del cuadro mexicano, Manny Bañuelos permitió sencillo de Franchy Cordero y le dio bases por bolas a Erik González y Sócrates Brito. Los tres anotaron con un doble de Junior Lake.

Los dominicanos, monarcas de la Serie, fueron por más y en la quinta entrada agregaron un par de anotacione, al hilvanar boleto a Gustavo Núñez, sencillo de Erik González y Sócrates Brito; hit impulsor de Lake y rola de Cristian Adame para producir la quinta carrera.

Óscar de la Cruz, pitcher de los Leones, dominó hasta que en el quinto, los mexicanos se acercaron 5-3 con dos carreras empujadas por Mateo Gil, quien expulsó al lanzador del montículo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

México, que se benefició de buena labor de sus relevistas, se acercó en el séptimo acto con una carrera impulsada con hit de Gil, pero el jardinero Lake, perfecto a la ofensiva, también brillo a la defensa con un potente tiro a 'home', que sacó out a Michael Wielansky, quien pretendía anotar el empate. Fue una jugada clave del triunfo dominicano.

Por los Leones, Lake bateó de 4-4 con tres carreras impulsadas; por México, Wielansky ligó de 5-4.

El juego lo ganó Kenny Hernández, con un ponche ante un bateador enfrentado, con salvamento de Jimmy Cordero, de trabajo perfecto en la novena entrada. Perdió Manny Bañuelos.

La derrota confirmó el mal arranque de los equipos mexicanos, derrotados por margen de una carrera.

En el primer partido del campeonato, Rubén Castro pegó un sencillo en 3-2 en la novena entrada para darle a los Cangrejeros de Santurce un triunfo por 5-4 sobre los Tomateros de Culiacán mexicanos.

Después de empezar debajo 0-4, los caribeños fueron de menos a más y decidieron el duelo con dos carreras en la novena entrada, impulsadas por sencillo de Rubén Castro.

Este lunes, en la segunda jornada, los Leones enfrentarán a los Cangrejeros y los Charros a los Federales de Chiriquí panameños.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Charros 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 8 1