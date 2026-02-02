Polideportivo
02 de febrero de 2026 - 14:35

Aprobado el sistema de clasificación para el debut del fútbol bandera en Los Ángeles 2028

Madrid, 2 feb (EFE).- El COI aprobó el sistema de clasificación para el debut del fútbol bandera en los Juegos de Los Ángeles 2028, cuyas primeras selecciones con plaza serán las mejor clasificadas en categoría masculina y femenina de los Mundiales de Düsseldorf (Alemania), del 13 al 16 de agosto de este año.

Por EFE

El torneo olímpico contará con la participación de doce selecciones —seis masculinas y seis femeninas— y, con los equipos masculino y femenino de Estados Unidos clasificados como anfitriones, los otros diez billetes se repartirán a lo largo de un proceso de clasificación de dos años, según explicó la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA).

La clasificación continuará en 2027 con los campeonatos continentales de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF). En ellos, los dos mejores equipos masculinos y femeninos de cada continente —África, América, Asia, Europa y Oceanía— que aún no estén clasificados avanzarán a un torneo final.

Será la serie de clasificación olímpica, prevista para la primavera o el verano de 2028, en la que competirán diez selecciones femeninas y diez masculinas. Las tres mejores de cada torneo completarán la nómina de equipos en los Juegos de Los Ángeles.

El fútbol bandera formará por primera vez parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028, junto al béisbol-softbol, el críquet (en versión 'Twenty20'), el lacrosse (en modalidad 'Sixes') y el squash.

