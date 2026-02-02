Cancelan el recibimiento al equipo croata de balonmano por actuación de cantante pro nazi

La decisión del alcalde, Tomislav Tomasevic, del partido izquierdista Možemo (Podemos), ha sido contestada por el Gobierno conservador central con la organización para hoy de una ceremonia de bienvenida en la que sí actuará Marko Perkovic 'Thompson', considerado fascista por instituciones como el Centro Simon Wiesenthal.

El alcalde se negó a aceptar la petición de los jugadores de que actuara el polémico cantante.

"Lamento que los jugadores de balonmano hayan tomado esta decisión y los felicito una vez más por ganar la medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Balonmano", declaró el regidor.

El alcalde también recordó que el Ayuntamiento ya prohibió el pasado noviembre la celebración en la ciudad conciertos en los que los artistas empleen el saludo 'Za dom spremni' (Listos por la patria), utilizado por los nazis croatas durante la II Guerra Mundial y que Thomson ha empleado muchas veces en sus actuaciones.

La alcaldía de Zagreb denunció hoy haber recibido amenazas de muerte con explosivos, al igual que la sede de Mozemo en Zagreb.

Según el Partido Socialdemócrata (SDP), principal fuerza opositora a nivel nacional y parte del Gobierno de Zagreb, la decisión del Gobierno central de organizar el concierto de Thompson supone un "golpe de Estado".

El primer ministro, el conservador Andrej Plenkovic, ha argumentado que "la selección de balonmano, que ha traído muchas alegrías al pueblo croata, se merece ser acogido como querían".