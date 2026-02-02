La brasileña Andrade y el keniano Kipchoge, abanderados olímpicos en Milán-Cortina 2026

Los abanderados elegidos para Milán-Cortina 2026 por la propia organización y el Comité Olímpico Italiano representan "la huella que va más allá de la competición a través de trayectorias vitales marcadas por el compromiso cívico, la resiliencia, la inclusión y la responsabilidad global, capaces de inspirar a espectadores de todo el planeta", comentó la Fundación Milano Cortina, encargada del desarrollo del evento.

Rebeca Andrade es la atleta olímpica más laureada en la historia de Brasil, con seis medallas. Participó en tres Juegos Olímpicos (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024), en los que ganó la medalla de oro en Tokio 2020 (salto) y París 2024 (suelo).

Kipchoge, primer atleta en bajar las dos horas en una maratón, participó en cinco los Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024) y es dos veces campeón olímpico de maratón (Río 2016 y Tokio 2020).

El resto de abanderados olímpicos se divide entre otros atletas de renombre mundial y personalidades institucionales.

Los deportistas que completan el elenco son Cindy Ngamba, boxeadora que en París 2024 se convirtió en la primera deportista en ganar una medalla (bronce) para el Equipo Olímpico de Refugiados; el tongano Pita Taufatofua, el primero de su país en representar a su país tanto en los Juegos Olímpicos de Verano (taekwondo en Río 2016 y Tokio 2020) como en los Juegos Olímpicos de Invierno (esquí de fondo en PyeongChang 2018); el italiano Franco Nones, primer campeón olímpico italiano en la historia del esquí de fondo (1968); y la italiana Martina Valcepina, patinadora de velocidad ganadora de tres medallas olímpicas, entre 2014 y 2022, plata en 2018 y 2022 y bronce en Rusia 2014.

Los representantes institucionales serán el japonés Tadatoshi Akiba, alcalde de Hiroshima entre 1999 y 2001; la nigeriana Maryam Bukar Hassan, artista y poeta de renombre internacional y Defensora de la Paz Mundial de las Naciones Unidas en julio de 2025; el italiano Nicoló Govoni, escritor y activista candidato al Nobel de la Paz en 2020 y 2023; y el italiano Filippo Grandi, Alto Comisionario de las Naciones Unidas para Refugiados desde 2016 hasta 2025.