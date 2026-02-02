Tenis de Mesa: Marcelo Aguirre renueva contrato con el Werder Bremen en Alemania

El excelente jugador paraguayo de tenis de mesa jugará el principal certamen teutón por lo menos hasta el 2027.
El club alemán señaló en sus redes: “Hemos extendido su contrato por un año más, hasta el verano de 2027. Esto significa que comenzaremos nuestra octava temporada juntos”.
Por su parte, el entrenador del team, Sasha Greber expresó: “Estamos muy contentos de continuar nuestro viaje junto a Marcelo. Por nuestra parte, no tuvimos que pensarlo dos veces, porque además de su gran carácter y su importancia para el espíritu de equipo, Marcelo está teniendo una temporada excepcionalmente buena, probablemente incluso la mejor desde que llegó a Bremen”.
Su mayor éxito con el “verde” llegó a principios de temporada, cuando el zurdo guaraní logró una sensacional victoria por 3-1 contra el campeón olímpico chino y ex 1 del mundo, Fan Zhendong en el triunfo del Bremen por 3-2 contra el campeón de la Champions League.
De esta forma, el atleta paraguayo jugará su novena temporada en tierras alemanas.
Marce había jugado su primera temporada 2018/2019 en el TTC Zugtbrucke Grenzau.
Posteriormente, ya fichó para el Werder Bremen, su actual club en la principal liga de tenis de mesa en Alemania.