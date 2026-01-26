Polideportivo
26 de enero de 2026 - 22:15

Tenis de mesa: El Máster, desde el lunes

Carlos Martínez, mesatenista de Perú, jugará a sus 92 años.
Nuestra ciudad capital será de nuevo escenario de otro evento internacional. Se trata del Campeonato Panamericano Máster de Tenis de Mesa “Asunción 2026”, que se celebrará desde el lunes próximo.

El evento mesatenístico reunirá a la gran familia de América, con 6 días a plena competencia, marcándose el epílogo para el sábado 7 del mes entrante.

Las justas bajo la tutela de la Asociación Paraguaya de Tenis de Mesa (APTM) se disputarán en el SND Arena.

Se espera a delegaciones con más de 200 atletas, provenientes de Norteamérica, Caribe, Centroamérica y, lógicamente, Sudamérica.

Las competencias de esta cita Panamericana será para mayores de 30 años.

Las categorías habilitadas serán Individual y Dobles ambas ramas, dobles mixtos y Por Equipos en ambas ramas.

* El peruano Martínez, una atracción. El reconocido jugador peruano Carlos Martínez será una de las grandes atracciones del torneo, pues cuenta con 92 años.

El atleta, que viste habitualmente la casaca del Regatas Lima, tiene una muy dilatada trayectoria, siendo una de sus grandes participaciones el Mundial de Roma del 2024.