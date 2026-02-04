16-15. Los Leones vencen a los Federales en fiesta de bateadores y suman su tercer triunfo

Después de que ambos equipos fueron retirados en orden en la primera entrada, castigaron sin pudor a los lanzadores contrarios y rompieron el récord de más carreras en un juego de la serie caribeña, al anotar 31, los dominicanos con 18 imparables, entre ellos cuadrangular de Franchy Cordero; los panameños con 16, incluidos jonrones de Luis Castillo, José Ramos y Jhonny Santos.

Después de cambios en el marcador, los caribeños tomaron ventaja de 12-6 en la quinta entrada con un racimo de cinco carreras.Parecía una ventaja definitiva, pero los Federales dieron una muestra de pundonor y empataron en el sexto 12-12 con un ramillete de seis, tres impulsadas por triple de Cristian Bethancort.

Llegaron al octavo capítulo 14-14 y ahí los Leones decidieron el partido con un par de anotaciones, producidas por doble de Marco Hernández y elevado de sacrificio de Gustavo Núñez.

Todavía en el noveno acto, los de Chiriquí castigaron al mejor relevista del campeonato, el cerrador dominicano Jimmy Cordero, quien le dio boleto a Jean Arnáez, recibió hit del emergente Erasmo Caballero y sencillo impulsor de Johan Camargo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Federales dejaron el empate en tercera base, cuando Cordero retiró a Johnny Santos en una rola por tercera base.

Por los dominicanos, Geraldi Díaz se fue de 3-3 con una carrera impulsada y Franchy Cordero, de 4-2 con jonrón y cuatro empujadas; por los panameños, Bethancourt se fue de 5-3 con cuatro impulsadas.

Loe Leones, campeones defensores, llegaron a tres victorias en tres salidas y se confirmaron como líderes con su boleto asegurado en la semifinal. Los Federales sumaron su tercera derrota, dos de ellas por margen de una carrera, y tienen un pie fuera del campeonato.

Ganó el relevista Emailin Montilla, con un ponche en un tercio de entrada trabajado, y perdió Enrique Saldaña, con un hit y dos carreras admitidos en dos entradas. Jimmy Cordero se apuntó su tercer salvamento.

Esta noche los Charros de Jalisco enfrentarán a los Tomateros de Culiacán, en un duelo con aires de guerra civil, entre los dos cuadros mexicanos, que disputaron la final de la Liga Mexicana del Pacífico.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Federales 0 2 3 0 1 6 2 0 1 15 18 1

Leones 0 5 0 2 5 2 0 2 X 16 16 2

Jonrones: Federales: Luis Castillo, José Ramos y Jhonny Santos; Leones: Franchy Cordero.