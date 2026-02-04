Cochran-Siegle domina en Bormio el primer ensayo para la prueba reina del esquí alpino

Cochran-Siegle cubrió el recorrido de la pista Stelvio, de 3.442 metros -con salida a 2.268 metros de altitud y un desnivel de 1.023-, en un minuto, 56 segundos y ocho centésimas, sólo 16 menos que el italiano Giovanni Franzoni, sorprendente ganador, hace dos sábados, del peligroso descenso de Kitzbühel (Austria), el más prestigioso de la Copa del Mundo.

A cuatro décimas exactas de Cochran-Siegle se ubicó, con el tercer tiempo, el suizo Marco Odermatt, cuádruple ganador de la Copa del Mundo de esquí alpino, líder de la general y de la clasificación de la disciplina, y que en Bormio aspira a capturar tres oros.

Nacido en Burlington (Vermont) hace 33 años, Cochran-Siegle cuenta una victoria en la Copa del Mundo, lograda precisamente en Bormio -en el supergigante de 2020- y dos de sus cinco podios en la competición de la regularidad los ha logrado esta temporada.

El estadounidense fue segundo en el descenso de Beaver Creek (EEUU), en diciembre; y tercero, el pasado domingo, en el de Crans Montana (Suiza), en el que se impuso el suizo Franjo von Allmen, actual campeón mundial de la disciplina.

Después de que el cuarto crono de su compatriota Alexis Monney, descalificado, fuese invalidado, Von Allmen acabó el ensayo a un segundo y una centésima de Cochran-Siegle, con el sexto crono.

Otros dos favoritos, el italiano Dominik Paris -a 0.94- y el austriaco Vincent Kriechmayr -a un segundo exacto- marcaron el cuarto y el quinto crono del primer entrenamiento en la pista Stelvio.