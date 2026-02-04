Manager de los Leones dominicanos asegura que ya se mentaliza para la semifinal

“Ya nosotros podemos estar pensando en quién va a abrir el juego de semifinal; eso es lo importante de conseguir esta victoria. Mañana nos vamos a discutir cuál va a ser la mejor opción”, confesó en conferencia de prensa.

Los Leones del Escogido derrotaron a los Federales de Chiriquí con marcador de 16-15, en el cuarto día de actividades de la serie, y sumaron su tercera victoria en la serie caribeña para mantenerse como líderes invictos.

Santiago aseguró que no va a regalar el juego de este jueves, pese a estar clasificado, y tendrá que ser cuidadoso en la estrategia a seguir para que sus mejores tiradores puedan tener un descanso.

“Tenemos que descansar en los próximos días a los relevistas que han tirado mucho, siempre y cuando nosotros podamos ganar el juego, de aquí en adelante la cosa cambia, ya tenemos 3-0, pero nosotros siempre vamos a seguir dando lo mejor”, expresó.

Marco Hernández, quien bateó de 5-4 con cuatro carreras impulsadas, celebró el despliegue ofensivo de su equipo, del cual fue protagonista.

“Aporté y fue lo importante”, indicó.

Los Leones enfrentarán este jueves a los Tomateros de Culiacán mexicanos en el cierre de la primera fase de la Serie del Caribe.