Ronald Medrano: "Mi mentalidad es ver más allá de mis narices"

"Mi mentalidad es ver más allá de mis narices; si aparece una oportunidad en Grandes Ligas, la voy a aprovechar, aunque siempre me enfoco en el momento y ahora estoy concentrado en trabajar y darle lo mejor a los Charros", señaló este miércoles el tirador derecho.

Medrano fue el primer lanzador abridor de los Charros en la final de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico y este miércoles será el elegido para trabajar ante los Tomateros de Culiacán, en el duelo más esperado de la cuarta jornada de la serie caribeña que pondrá cara a cara a los dos cuadros mexicanos en el certamen.

"Estoy muy emocionado y agradecido; sigo confiando en Dios y en el trabajo que he hecho", apuntó.

Aunque su lanzamiento recto ha alcanzado velocidades de hasta 94 millas por hora, Medrano suele dominar a los bateadores rivales más con envíos de rompimiento, 'sliders', 'siker', 'curvas' y cambios de bola, entre otros.

"Nunca he sido el de más velocidad; soy un pitcher de control. A los 30 años me siento en un gran momento como profesional. Tenemos un gran equipo y la mentalidad es ganar la Serie del Caribe", agregó.

Los Charros suman dos victorias y una derrota en la competición caribeña, con lo cual tienen un pie en la semifinal. Este miércoles con Medrano como protagonista, el equipo cerrará su participación en la primera fase y comenzará a preparar su presencia en la fase de los cuatro mejores.

El tirador tuvo una participación en el 2022 con la selección de España y al referirse a las oportunidades en ese país, muestra agradecimiento.

"Me tomaron en cuenta para jugar con ellos y doy gracias porque fue algo grande en mi carrera. A España tengo mucho que agradecerle", dijo.

Después de la Serie del Caribe, Medrano se incorporará a la selección de su país, con la cual jugará en marzo el Clásico Mundial.

Nicaragua enfrentará en la fase de grupos del Clásico a Venezuela, República Dominicana, Países Bajos e Israel, en la llave D, una de las de más calidad.

"Es un grupo muy competitivo y nosotros debemos hacer la diferencia con una fuerte mentalidad. Cuando la comenzamos a cambiar y veamos que podemos dar más, vamos a obtener grandes resultados", observó.

Se refiere a la importancia de que el jugador nicaragüense vea de igual a igual a las figuras de Grandes Ligas de los equipos rivales y salga a derrotarlos, en vez de tomarse fotos con los más famosos.

"Te impresiona caminar por donde mismo caminan los grandes, pero si les tengo que lanzar, no puedo verme inferior y pedirles una foto. Mi mente debe estar concentrada en dominarlos", dijo.

A los 30 años, el beisbolista se considera en un buen momento como profesional, que tratará de confirmar como abridor este miércoles, en un partido rodeado de expectativas, que transcurrirá con el estadio lleno, con la mayoría de la gente en favor de su equipo.

"Tengo confianza", concluyó.