Attaoui, al asalto del récord mundial de 1.000 metros rodeado de estrellas en Madrid

Attaoui, subcampeón de Europa de 800 metros al aire libre en Roma 2024, pretende ser uno de los grandes protagonistas de la velada atacando el récord del mundo de 1.000 metros bajo techo que todavía posee Ayanleh Souleiman con 2:14.20 en Estocolmo (Suecia) en 2016. El español posee la plusmarca nacional al aire libre con 2:12.25 y se enfrentará en Madrid a otros dos compatriotas campeones del mundo y de Europa de 800 metros de pista cubierta: Mariano García y Adrián Ben.

También pugnarán por la victoria el que fuera subcampeón continental en 2021, el polaco Mateusz Borkowski, y el inglés Ethan Hussey, subcampeón de Europa sub23 y bronce mundial sub20.

En los 60 metros lisos de hombres la igualdad está servida con hasta siete atletas que saben lo que es bajar de 6.60. El omaní Ali Al Balushi, con una marca de 6.52, llega en disposición de atacar el liderato mundial de 2026, fijado en 6.49. También atacará ese crono el plusmarquista cubano Jenns Reynold Fernández, con los estadounidenses Coby Hilton y Marcellus Moore como alternativas.

En los 400 de mujeres se vivirá la revancha entre dos de las mejores especialistas de Europa, la neerlandesa Lieke Klaver y la española Paula Sevilla, campeona y bronce continental el año pasado en Apeldoorn, respectivamente. Junto a Sevilla, otras dos relevistas de las ‘Golden Bubbles’ como Blanca Hervás y Daniela Fra, y las plusmarquistas de Kenia, Mercy Oketch, y Puerto Rico, Gabby Scott.

La líder mundial del año de 800 metros, la suiza Audrey Werro (1:57.49), llega a Madrid tras lograr la novena mejor marca de la historia. Se enfrentará al podio al completo del último Europeo formado por la polaca Anna Wielgosz (oro), la francesa Clara Liberman (plata) y la eslovena Anita Horvat (bronce).

La medallista olímpica y mundial, la italiana Nadia Battocletti, ‘baja’ desde el 5.000 a los 1.500 para afinar de cara al próximo Mundial bajo techo y a buen seguro peleará por la victoria ante unas rivales de máximo nivel. Las etíopes Birke Haylom y Saron Berhe aspiran a lograr la mejor marca mundial del año (4:01.22) y la portuguesa Patricia Silva, bronce mundial en 800, quiere sumar otro triunfo de prestigio a su palmarés. No será fácil porque la plusmarquista española de 2.000 y 5.000 de pista cubierta, Marta García, querrá ganar ante su público.

En los 3.000 metros masculinos todos los focos se posan sobre el etíope Getnet Wale, que sabe lo que es correr en 7:24.98, la sexta marca de la historia. El duelo será con su compatriota Wegene Adidu, que llega tras subir al podio en el relevo mixto del Mundial de Cross, pero no será el único rival por la victoria, ya que el uruguayo Valentín Soca, en un increíble estado de forma, el belga John Heymans, el canadiense Kieran Lumb, el sudafricano Tshepo Tshite y el portugués José Carlos Pinto pondrán las cosas difíciles al dúo etíope.

Otra de las pruebas estelares del mitin serán los 60 vallas, en los que se enfrentarán el italiano Lorenzo Simonelli y el español Quique Llopis, vigentes campeón y subcampeón de Europa al aire libre y que tratar de asaltar el liderato mundial. A ese enfrentamiento se suma el francés Wilhem Belocian, actual subcampeón europeo y mundial.

En la categoría femenina, la francesa Laeticia Bapté, que posee la décima mejor marca europea de la historia (7.76), asume el papel de favorita, no solo al triunfo, sino a lograr la mejor marca mundial de 2026 (7.87). Su máxima rival será la finalista olímpica estadounidense Alaysha Johnson.

El peso del concurso femenino recae sobre la polaca Maria Zodzik, subcampeona del mundo en 2025 y única de las inscritas que ha superado los dos metros en alguna ocasión. La representación española la forman Una Stancev y la jovencísima Aitana Alonso, de diecisiete años.

En la categoría masculina, el medallista olímpico y líder mundial del año, el jamaicano Rajindra Campbell, vuelve a Madrid con el objetivo de revalidar la victoria lograda en 2024, cuando fijó el récord del mitin en 22,16 metros. Su gran rival será el mexicano Uziel Muñoz, sorprendente subcampeón del mundo en 2025, que buscará superar por primera vez los 22 metros.

El mitin se completa con el salto de longitud femenino, que se prevé muy igualado con nueve participantes que saben lo que es pasar de 6.65 metros y de ellas solo una, la portuguesa Agate de Sousa, ha superado los siete (7,03), pero son la española Fátima Diame y sus dos bronces mundiales quienes presumen del mejor palmarés de entre las inscritas.