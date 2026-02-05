Attaoui: "Poder batir el récord del mundo de 1.000 metros es una oportunidad única"

Attaoui, que posee al aire libre 2:14.20, pretende ser uno de los grandes protagonistas del certamen atacando el récord del mundo de 1.000 metros bajo techo que todavía posee el yibutiano Ayanleh Souleiman con 2:14.20, establecido en Estocolmo (Suecia) en 2016.

El atleta cántabro, de 24 años, posee la plusmarca nacional al aire libre con 2:12.25 y se enfrentará en Madrid a otros dos compatriotas campeones del mundo y de Europa de 800 metros de pista cubierta: el murciano Mariano García y el gallego Adrián Ben.

"Siempre he sido valiente y creo que mañana la ocasión es inmejorable. Cuando vi que se iba a hacer un 'mil' dije "allá que voy". La carrera va a ser increíble, además con Mariano García y Adrián Ben, y poder intentar el récord en casa es una oportunidad única, también por el ambiente que se ve en Madrid", dijo Attaoui, durante la presentación del mitin.

Al aire libre, el joven mediofondista cántabro posee 2:12.25 desde el 2 de septiembre de 2025 en Trier (Alemania), récord nacional y tercera mejor marca mundial de todos los tiempos. de este ambiente que se ve en Madrid.

"Sé que es difícil batir el récord pero tener 2:12 al aire libre me da confianza. La pista cubierta siempre me ha costado pero he entrenado en Sierra Nevada, me encuentro bien, y la preparación me ha servido para afinar. Llego muy preparado", subrayó.

"Para estos retos la motivación está por encima de la presión pero los nervios me ayudan a sacar lo mejor de mi. Además, al ser en casa, con el público a favor, aunque me genere presión creo que eso es buena. Y es mi prueba favorita", finalizó.