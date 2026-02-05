El patinador español Guarino espera cerrar los derechos de la música "esta noche o mañana"

"Esta yendo en la buena dirección, así que estoy encantadísímo", dijo Guarino, tras su llegada a la villa olímpica de Milán y realizar su primer entrenamiento, "que fue muy bien", en unas declaraciones que ha publicado él mismo en sus redes sociales.

El patinador explicó que "ya se había resignado" a tener que hacer su ejercicio corto del año pasado, en lugar del nuevo, aunque le daba "lástima" tener que usar la misma música para sus dos ejercicios.

Guarino se vio obligado a cambiar su programa corto de los Minions solo cuatro días del inicio de los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026 por, según explicó en sus redes sociales, "problemas con los derechos de autor".

"Aún quedan un par de cosas por cerrar con las otras dos músicas del programa, pero estamos muy cerca de conseguirlo. ¡Y todo es gracias a vosotros!", publicó este martes en Instagram en una historia que eliminó poco después, para cerrar totalmente el acuerdo.

Guarino, de 26 años, consiguió las dos músicas de su programa corto cuyos derechos los tiene Universal Studios. Sin embargo, los derechos de las otras dos canciones corresponden a otros autores.

El patinador español, que compite en la categoría individual masculina, eligió como programa corto para la presente temporada de patinaje un ejercicio basado en los 'minions', personajes de la saga de películas animadas 'Gru, mi villano favorito'.

La música incluía canciones que aparecían en los largometrajes, en concreto 'Universal Fanfare', 'Vicious Funk' (de Hector Pereira), 'Freedom' (de Pharell Williams) y 'Papaya'.

La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo ('ISU', por sus siglas en inglés) exige que los patinadores se responsabilicen de la gestión de los derechos de autor de la música que eligen a través de una plataforma llamada ClicknClear.

"Seguí todos los procedimientos requeridos y envié mi música en agosto", apuntó Guarino este lunes.

El español ya había patinado el programa corto a nivel internacional, incluyendo los Europeos de Sheffield (Reino Unido) entre el 14 y el 17 de enero, cuando recibió 67.94 puntos y se clasificó para el ejercicio libre en 17.ª posición.

El español debutará en los Juegos con su programa corto, retomando el que utilizó durante la temporada pasada, el próximo 10 de febrero.