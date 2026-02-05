Hipismo 2026: Calientan “motores” ecuestres

Las categorías ecuestres serán a desde la Mini Escuela, con altura de obstáculos a 30 centímetros, hasta la Abierta 1.10 metros.

Lea mas: Asocab invita a clases de equitación

Inscripciones a los teléfonos 0981583394 (Freddy Báez) y 0985402616 (Brahian Salcedo). Costo: G. 100.000 por categoría, por binomio.

Próximas citas

Las escuelas quieren “mover” el calendario ecuestre 2026 con varios aperitivos en puertas, previos al arranque oficial de las fechas de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Escuela Paraguaya de Equitación (EPE) realizará un torneo en el Día de los Enamorados, el sábado 14 de este mes, en la pista de arena del RC4. Las categorías serán desde 0.30 a 1.10 metros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sábado 21 de los corrientes, la pista de césped del RC4 recibirá a la Competencia Interna “Día del Arma de Caballería”, que contará con muchas otras atracciones, además de los saltos hípicos.

El Club Hípico Asocab también tendrá su concurso interno el último sábado de este mes, también en la pista de salto del RC4. El día 28, a partir de las 8:00 serán los saltos en las categorías Mini Escuela y abiertas de 0.60 a 1.10 metros.