Hipismo: Asocab invita a clases de equitación

Las instalaciones del club ecuestre se encuentra al lado del precio del RC4 “Acá Carayá”, donde los noveles exponentes de la hípica y también quienes deseen iniciarse, tienen a destacados y reconocidos jinetes para el adiestramiento.

Asocab pregona entre sus principales objetivos a través de la práctica de la equitación:

Aumentar la capacidad física, la confianza y autoestima, la reducción del stress y la ansiedad, el fomento de la disciplina y la paciencia, el trabajo en equipo, el respeto a la naturaleza, forjar el carácter y canalizar la energía en forma positiva, entre otros aspectos que hablan de un deporte integral.

El club dispone de caballos entrenados para la enseñanza, junto a los instructores capacitados, en medio del picadero rodeado de plena naturaleza.

Informes: 0983-557204.