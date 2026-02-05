Thierry Ndikumwenayo pasa a ser finalista olímpico tras la sanción a Benard Kibet

Redacción deportes, 5 feb (EFE).- La Unidad de Integridad del Atletismo confirmó este jueves la sanción de cuatro años de suspensión, con resultados válidos desde el 26 de junio de 2024, al keniano Benard Kibet Koech, quinto en la final olímpica de 10.000 metros de París y cuya descalificación permite que el español Thierry Ndikumwenayo, que fue noveno, pase a ser octavo.