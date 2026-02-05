Thierry Ndikumwenayo pasa a ser finalista olímpico tras la sanción a Benard Kibet

Benard Kibet Koech ha sido suspendido con cuatro años a partir del 10 de junio de 2025 por uso de una sustancia o método prohibido (caso ABP). Sin embargo, los resultados de la descalificación son válidos desde el 26 de junio de 2024 hasta el 10 de junio de 2025.
Esos resultados de descalificación incluyen la participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que fue quinto con un tiempo de 26:43.98 en la final de 10.000 metros. En esa carrera, el español Thierry Ndikumwenayo concluyó noveno con un crono de 26:49.49.
La descalificación del keniano permite al español ascender una plaza en la final olímpica pasando a ser octavo.
La última carrera oficial de Benard Kibet fue una de 10.000 metros en Yokohama (Japón) el 9 de noviembre de 2024.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy