Polideportivo
06 de febrero de 2026 - 21:32

Baloncesto: Ciudad Nueva se renueva

La “cancha alta” fue recuperada por el Ciudad Nueva, mediante un gran aporte del jugador Carlos Gómez Florentín y familia.
El Club Atlético Ciudad Nueva, uno de los históricos y mas laureados del baloncesto paraguayo “reverdeció” con la reincorporación de la cancha auxiliar que se encuentra en la parte superior de la cancha del estadio “Luis Fernández”.

Por ABC Color

Distintas administraciones de turno reactivaron dicho campo de juego de básquetbol.

Lea mas: Exitoso 3x3 en Sanber

Ahora, con una importante inversión de G. 250.000.000, los rubros de la construcción abarcados fueron mayores y permitieron una renovación integral, con las prestaciones reglamentarias necesarias para partidos oficiales.

Los presentes en el acto de renovación de la cancha auxiliar del Ciudad Nueva.
A propósito, en algún momento, esta cancha fue utilizada por una filial ciudadense para juegos oficiales.

La cancha cuenta con renovado piso con pintura polideportiva, tablero de vidrio, iluminación, mamposterías restauradas, entre otras instalaciones.

Carlos Gómez Florentín, el mecenas

El exjugador del club Carlos Gómez Florentín y familia fueron los mecenas que hicieron realidad un sueño acariciado y postergado desde hace mas de una década.

Ígor de Melo exjugador y expresidente de Ciudad, Jorge Martínez actual titular del club, Jorge Gómez Florentín y Lourdes Cuéllar, secretaria del club, haciendo entrega de la plaqueta de reconocimiento al benefactor.
Hicieron uso de palabra el titular Jorge Martínez Torres, entre otros expresidentes como Jorge Olmedo Soloaga, Ígor de Melo, dirigentes jugadores, periodistas, rodeados de la familia ciudense.

Al final se entregó una plaqueta de reconocimiento a Gómez Florentín.