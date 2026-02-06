Baloncesto: Ciudad Nueva se renueva

Distintas administraciones de turno reactivaron dicho campo de juego de básquetbol.
Ahora, con una importante inversión de G. 250.000.000, los rubros de la construcción abarcados fueron mayores y permitieron una renovación integral, con las prestaciones reglamentarias necesarias para partidos oficiales.
A propósito, en algún momento, esta cancha fue utilizada por una filial ciudadense para juegos oficiales.
La cancha cuenta con renovado piso con pintura polideportiva, tablero de vidrio, iluminación, mamposterías restauradas, entre otras instalaciones.
Carlos Gómez Florentín, el mecenas
El exjugador del club Carlos Gómez Florentín y familia fueron los mecenas que hicieron realidad un sueño acariciado y postergado desde hace mas de una década.
Hicieron uso de palabra el titular Jorge Martínez Torres, entre otros expresidentes como Jorge Olmedo Soloaga, Ígor de Melo, dirigentes jugadores, periodistas, rodeados de la familia ciudense.
Al final se entregó una plaqueta de reconocimiento a Gómez Florentín.