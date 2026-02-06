Brignone: No sé si haré el descenso del domingo, no lo he decididò aún

"Hoy aún no me noté al cien por cien"; explicó Brignone, nacida hace 35 años precisamente en Milán, después del entrenamiento para la prueba reina que tuvo lugar este viernes en Cortina d'Ampezzo. "No lo he decidido aún", dijo la única italiana que ha ganado la Copa del Mundo, que se lesionó gravemente el pasado 3 de abril; al sufrir una brutal caída en la segunda manga del gigante de los campeonatos de Italia, a consecuencia de la cuál se rompió tibia y peroné, así como los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

"No he hecho ningún descenso esta temporada. No sé si disputaré el del domingo", dijo 'Fede', con ocho medallas en grandes eventos y 37 victorias en la Copa del Mundo; y que compite con la imagen de un tigre en su casco.

"Lo decidiré más adelante. Pero si no disputo el descenso, sí que competiré en el supergigante y en el gigante", explicó Brignone en Cortina tras marcar el duodécimo tiempo en el entrenamiento de este viernes, a un segundo y 72 centésimas de la estadounidense Jacqueline Wiles, que fue la más rápida del ensayo.