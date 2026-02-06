El jardinero Juan Soto lidera el equipo dominicano para el Clásico Mundial 2026

Santo Domingo, 6 feb (EFE).- La selección dominicana de béisbol anunció el equipo definitivo para su participación en el Clásico Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón, con grandes estrellas que liderarán el combinado como Juan Soto, Manny Machado y Fernando Tatis Jr, y bajo la batuta del entrenador principal Albert Pujols.