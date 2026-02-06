Estados Unidos estrena el patinaje artístico en los Juegos por todo lo alto

La prueba con la que empezó el patinaje artístico en estos Juegos fue la danza rítmica. Los diez puntos que otorgaba la primera plaza se los llevó Estados Unidos gracias a la pareja formada por Madison Chock y Evan Bates (91.06), vigentes campeones del mundo. "Romper la barrera de los 90 puntos es un gran logro, y hacerlo en los Juegos es todavía mejor", declaró Bates a la organización.

Les siguieron de cerca, con algo menos de nota técnica (51.74, por 52.77 de los norteamericanos), los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron (89.98), campeones de Europa el pasado mes de enero. El tercer lugar fue para la pareja británica, formada por Lilah Fear y Lewis Gibson (86.85).

En la modalidad de parejas, Riku Miura y Ryuichi Kihara terminaron en primera posición, presentando su candidatura para el título olímpico. Los japoneses registraron su mejor marca personal (82.84) con el programa con el que ya se hicieron con el título en el Mundial de 2025, al ritmo de una versión de 'Paint It Black', de los Rolling Stones.

Dejaron cinco puntos por debajo a Anastasiia Metelkina y Luka Berulava, el dúo georgiano, que fueron segundos clasificados (77.54), perjudicados por su nota de componentes. El podio lo completó la pareja local formada por Sara Conti y Niccolò Macii (76.65), que volvían a la competición tras perderse el Europeo de enero por una lesión de rodilla de Conti.

Para terminar la jornada del viernes, la victoria parcial en el programa corto individual femenino fue para la japonesa Kaori Sakamoto. La tres veces campeona del mundo, que confirmó que se retira al final de esta temporada, patinó al son de 'Time To Say Goodbye' y, gracias a una nota técnica superior a la de sus rivales (78.88), le dio el máximo de puntos a Japón.

Por detrás de ella quedaron la estadounidense Alysa Liu (74.90), vigente campeona del mundo, y la italiana Lara Naki Gutmann (71.62), bronce europeo, aclamada por el público local y con la mejor marca de su vida.

A los programas libres se clasificarán las cinco mejores selecciones en la puntuación global. Este sábado se disputarán el programa corto masculino y la danza libre, y el domingo se cerrará este evento por equipos con los programas libres de parejas, individual femenino e individual masculino.

La competición por equipos de patinaje artístico se disputa en los Juegos Olímpicos de invierno desde Sochi 2014. Rusia (2014), Canadá (2018) y Estados Unidos (2022) fueron los campeones de las tres ediciones disputadas hasta ahora.

- Clasificación de la competición por equipos de patinaje artístico (día 1):